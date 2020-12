Funkcionalne dugoročne veze su ono čemu većina ljudi teži. Međutim, ponekad je lako previše se prepustiti i posvetiti baš sve osobi koju volimo.

Zato je važno to detektovati i ponovno se vratiti sebi odnosno posvetiti sebi vrijeme što nikako ne znači da drugu osobu volite manje.

Donosimo vam nekoliko savjeta kako ostati nezavisni u dugoročnoj vezi.

Shvatite da vas druga osoba voli zbog vas

Osoba s kojom ste u vezi nije se zaljubila u vrijeme koje joj posvećujete niti u gestove koje činite. Zaljubila se u vašu ličnost. Zato ne zaboravite njegovati ono u što vjerujete, nastavite biti jednako ambiciozni i posvećeni svojim ciljevima izvan onih koje imate zajedno.

Ne zaboravite na svoje prijatelje

Da, naši partneri u dugoročnoj vezi nam postaju najbolji prijatelji. Međutim, ne treba zaboraviti na prijatelje koje smo imali i prije njih i s njima izgubiti kontakt. Njegujte sve odnose i cijenite prijatelje koji su uz vas. Svatko treba prijatelje i niko vam neće zamjeriti ako koje veče nedjeljno provedete s njima umjesto s partnerom.

Ne pristajte na kompromise

Mnogi će reći da su za kvalitetnu vezu kompromisi neizbježni, no ključ je u ravnoteži. Svaka veza traži male kompromise, no to ne znači da trebate odustati od vaših planova i uvjerenja jer se vaš partner s njima ne slaže ili ima drugačije viđenje određenih stvari.

Vodite odvojene živote

Ne morate baš sve u životu raditi zajedno. Ponekad je dobro imati malo vremena za sebe ili ipak imati neki hobi koji će biti samo vaš. Tako ćete se povezati sami sa sobom, imaćete više tema za razgovor, a vrijeme koje provodite zajedno činiće se još posebnijim.

