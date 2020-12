Kako odoljeti iskušenju prevare - ako su vam drugi privlačni?

Atraktivni ljudi koje susrećemo u životu pojedincima mogu predstavljati prijetnju u tome da zadrže monogamnu vezu, ali stručnjaci savjetuju kako se oduprijeti

Čak i oni koji su zadovoljni svojom vezom oko sebe uočavaju privlačne ljude. U romantičnim filmovima čini se kako niko ne može prekinuti takve veze ako su suđene, piše Psychology Today.

To mišljenje produbljuju i iskustva na početku veze jer je su parovi toliko fokusirani jedno na drugo da ne primjećuju druge privlačne ljude. Ali ta faza intenzivnog fokusa traje oko šest mjeseci, a već tokom sljedeće godine potpuno nestaje. To nije loše. To samo znači da smo ušli u ugodniju fazu romantične ljubavi u kojoj očekujemo manje uzbuđenja, a više udobnosti na trosjedu. Ali tada nam privlačni drugi ljudi ponovo postaju zanimljivi. Neuropsihološka istraživanja su pokazala da čak i kontakt očima s atraktivnim ljudima podstiče područja u mozgu zadužena za nagrađivanje.

Istraživanja uopšteno pokazuju da se privlačnost alternativnih partnera povećava kako se smanjuje zadovoljstvo trenutnom vezom, čak i u onim vezama koje djeluju vrlo ozbiljno. Nevjera je primarni razlog zbog kojeg veze pucaju.

Što uraditi?

Često smo u situacijama kada želimo ili smo prisiljeni provoditi više vremena s ljudima koje smatramo privlačnim. Provodimo više budnih sati s drugim ljudima nego s romantičnim partnerima.

Ali atraktivni drugi ljudi mogu nam zakomplikovati život. Istraživanja pokazuju da većina ljudi, njih 84 posto, imaju s partnerom dogovor o monogamnoj vezi, ali njih 55 posto nikad o tome nije otvoreno razgovaralo s partnerom. Privlačni ljudi u dnevnom životu mogu biti snažan element predviđanja nevjere, a često narušavaju karakter pojedinca i kvalitet veze. Stoga se mnogi pitaju kako održati monogamnu vezu. Istraživanja pokazuju da postoje strategije koje koriste ljudi u dugim monogamnim vezama, a sastoje se od kognitivnih i bihevioralnih odgovora u interakciji s atraktivnim ljudima.

1. Iskazujte manje znakova privlačnosti

To zapravo znači da ni na koji način ne bi trebalo da izrazite činjenicu da vas taj čovjek privlači, verbalno ni neverbalno. Ako ne želite rizikovati svoju vezu, ne možete govoriti o tome kako želite da su vam osjećaji iskreni. Svakako da vas privlače i s njima želite seksualnu ili romantičnu vezu, ali to možete sačuvati za svoja maštanja. Koliko god flert bio zabavan, shvatite da su se na tome mnogi spotaknuli.

2. Koristite samoregulaciju

Klasična je scena iz animirane serije Simpsoni kad glavni junak Homer ostane u liftu sam s atraktivnom kolegicom Mindy. U sebi ponavlja: "Misli na nešto što nije seksi", a potom se pokušava koncentrisati na neprivlačne scene.

Nevjera je klizav teren, Prepoznajte vlastite slabe tačke i pripremite se unaprijed. Na primjer, ako ste svjesni da ste skloni flertu kad pijete, ne odlazite s privlačnim ljudima na piće kako biste proslavili radne pobjede. Ako ste skloni flertu kad putujete ili ste udaljeni od partnera, prepoznajte svoju slabost i spriječite je tako što ćete se redovno javljati partneru. Iako vam redovni kontakt s bivšima možda podiže samopouzdanje, možda želite ponoviti romantične trenutke. Tada pronađite drugi izvor samopouzdanja. Postavite sebi granice i regulišite interakcije. To može biti pravilo da nema druženja s drugim atraktivnim ljudima.

3. Evaluirajte privlačne ljude manje pozitivno

U psihologiji to se zove derogativni učinak. Umjesto da se fokusirate na to koliko je neko zabavan ili pametan, ili koliko sjajno izgleda u nekoj odjeći, fokusirajte se na ono što kod njih pronalazite neatraktivnim. Smiju li se preglasno, ispravljaju druge dok govore, imaju spojene obrve? Iako je fantazija o privlačnom drugom partneru naizgled bezazlena, može narušiti dnevnu interakciju s tim čovjekom, pa namjerno skrenite misli u drugom smjeru. Fokusirajte se na ono što je kod vašeg partnera privlačno te na sve što ste dobili tom vezom.

Činjenica je da se nevjera ne dešava slučajno uprkos svemu što sebi govorimo kao opravdanje. Lako je zastraniti ako sebi ne postavite granice. Stoga budite brutalno iskreni sami sa sobom. Jeste li spremni sadašnju vezu ostaviti za sobom? Ako niste, osvijestite da je normalno to da su vam privlačni i drugi, ali budite svjesni svojih mana, posebno ako više vremena provodite s nekim ko vam je atraktivan. Strategije su dobar početak za ostanak na dobrom putu.

