Kako da znate da su simpatije obostrane

Otkrivanje sviđate li se svom kolegi ili simpatiji ponekad može biti težak zadatak

Da se nekome sviđaju, želja je koju svi imaju, ali to nije uvijek baš tako. Otkrivanje sviđate li se svom kolegi ili simpatiji ponekad može biti težak zadatak. Srećom, postoje neki očigledni znakovi koji pokazuju jeste li nekome jako dragi. Na primjer, ako se igraju sa stvarima oko sebe dok razgovaraju sa vama, moguće je da postoje neki osjećaji.

Reaguju na zvuk vašeg glasa

Ovo je vrlo važan i uočljiv znak. Ljudi kojima je neko privlačan mijenjaju ton glasa u skladu sa stepenom privlačnosti koju osjećaju, kažu stručnjaci. Na primjer, žene koriste više tonove ili zvuče nesigurnije kad osjećaju da ih neko privlači. Takođe je pokazano da preferiraju glasove nižih tonova kod muškaraca, koji će često tražiti društvo žena višeg glasa.

Nemaju prekrštene noge

Obratite pažnju na njihov govor tijela, a posebno noge i ruke. Pozicioniranje može otkriti je li neko zainteresovan ili ne. Ako im noge nisu prekrštene, to može biti znak da imate šansu. Takođe, provjerite uspostavljaju li kontakt očima sa vama i kako su im okrenuti dlanovi, jer oni pokazuju otvoreni govor tijela. Ovo se pravilo odnosi na muškarce i žene.

Zadirkuju vas

Ovo je znak koji možete uočiti tokom razgovora. Ako vam se 'rugaju', ali na blag način, moguće je da im se sviđate jer je to stil koketiranja. Ako i vi isto osjećate prema njima, onda samo naprijed. No pripazite i imajte na umu da je zadirkivanje zabavno i uzbudljivo, ali ako se zezaju sa nečim u što ste nesigurni, onda to ima negativne konotacije.