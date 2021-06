Kako da u svoju ljubavnu vezu unese malo romantike?

Sa svakom novom vezom dolazi nalet uzbuđenja, strasti, iščekivanja i privlačnosti.

Međutim, što ste duže u vezi sa nekim, to ona postaje monotonija. Nema više onih leptirića u stomaku koji vam govore da je vaša voljena osoba kraj vas, a to neminovno dovodi do stagniranja vašeg odnosa. Do ove faze može doći već nakon godinu dana veze, dok je neki odlažu čak i do desete godišnjice. Bez obzira kada na nju naletite, ne prihvatajte je, nego nastojte da obnovite vašu romansu. Ako se pitate kako da u vešu vezu unesete malo romantike i malo je začinite.

Učinite vašu vezu prioritetnom

Nema sumnje u to da nakon par godina veze, druge stvari dođu na prvo mjesto i gurnu u drugi plan vaš odnos. Posao, prijatelji, porodica – svi vam oni oduzimaju po malo vremena i vaša veza polako postaje zamagljena. Iako su i sve druge navedene stvari važne, vaš odnos je onaj koji vas drži na okupu i trebalo bi da ga učinite prioritetom. Uložite vrijeme koje imate u komunikaciju i izgradite ponovo vaš odnos. Postavljajte svom voljenom pitanja, jer uvijek postoji nešto novo o njemu vrjedno saznanja.

Prisjetite se starih vremena

Najbolji način da začinite vaš odnos nakon više godina veze jeste da uzmete album sa slikama i da se prisetite gdje ste sve zajedno bili i šta ste radili. Nakon toga možete otići u šetnju kraj rijeke kao što ste to nekad davno radili, u restoran u kom ste bili redovni gosti, ili se prisjetiti gdje se dogodio vaš prvi poljubac i to ponoviti. Imaćete sigurno pred sobom mnogo uspomena vrijednih pomena.

Iskažite osjećanja

Možda vaš partner zna da ga volite, ali to rjetko govorite. Možda sumnja u to, a najbolji način da bude siguran je da pronađete put da mu to stavite do znanja. Rječima pjesme, kratkom porukom, poljupcima, zagrljajima, pogledom – izbor je na vama.