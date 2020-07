Kako da se suočite s partnerom koji vas je prevario?

Povjerenje je osnov svake (ljubavne) veze! Ako njega nema – nema ni stabilne veze. Treba li onda bezuslovno da vjerujemo partneru/ici? Trebalo bi, kažu stručnjaci – ali samo ako vam ta druga osoba ne daje suprotne znakove!

Dakle, ako sumnjate u partnera/icu povjerenje je poljuljano i treba istjerati stvari na čistac.

Scenario – vaš dragi se previše zbližio s kolegicom s posla. Niste mogli da odolite i uzeli ste njegov telefon i naišli ste tamo na poruke sumnjivog sadržaja. Da li treba da se suočite s njim i pritom priznate da ste narušili njegovu privatnost?

Šta ako je vaša "istraga" bila samo loša procjena?

U slučajevima kada tražite dokaze o aferi koja se nije desila, zapravo se ne radi o vašem trenutnom partneru. Riječ je o vama samima i vašoj prošlosti. Možda vas je postupak bivšeg partnera/ice, njegova/njena nevjera i loše ponašanje prema vama navelo da vidite sumnjivo ponašanje tamo gdje ga nema.

Emotivna i traumatična prošlost često zna da se reflektuje na sadašnjost u vidu post-traumatskog stresa, a da toga nismo ni svjesni. U ovom slučaju treba da priznate svoju grešku, objasnite šta vas je navelo da to uradite i iskažete svoje žaljenje zbog toga.

Šta ako ste pročitali njegove/njene poruke i otkrili ste nevjerstvo, ali ste i narušili njegovu privatnost?

Ako na osnovu poruka možete da izvedete zaključak da je nevjera u pitanju, prije nego što se suočite sa partnerom i kažete mu šta ste oktrili, postavite sebi pitanje "da li želim da se naš odnos na ovom završi ili je moguće popraviti isti".

Ako ste odučni da se raziđete, to je svakako razumljiv potez, ako znate da nikad ne biste mogli u potpunosti da oprostite i zaboravite nevjerstvo. Međutim, ako ste voljni da pokušate da prevaziđete problem, potrebno je da krenete od početka, da pronađete razloge zbog kojih je došlo do nevjerstva. Da li je to bio ishitren čin? Da li ste zapostavili vašeg partnera? Da li je ta veza dugo trajala?

Da biste povratiti poljuljano poverenje, više ne smije da bude sličnih postupaka ni sa vaše ni sa njegove strane. Za bilo kakav problem u vezi, krivicu snose obje strane, i ona koja je varala i ona koja je prevarena, i ona koja je "njuškala" i ona koja je dala dovoljno razloga za njuškanje.

(Ženski magazin)