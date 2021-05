Kako biti bolji partner?

Prošla godina bila je teška na raznim razinama, a to se odrazilo i na romantične veze. Terapeuti savjetuju kako uskladiti međusobne potrebe i olakšati život jedno drugome.

Važno je poznavati ljubavni jezik vašeg partnera, no još je važnije biti svjestan malih znakova ljubavi koji im najviše znače. To posebno vrijedi jer njihov ukus s vremenom može evoluirati. Naprimjer, ljubavni jezik vašeg dečka odnosi se na izvršavanje kućanskih obveza, no ovih dana možda mu baš treba vaša pomoć s određenim zadacima.

Napravite ono što ste obećali

Naravno da katkad svi preskočimo napraviti neki zadatak ili obvezu, no trud da budemo nečiji oslonac je ključan. Ako kažete da ćete nazvati čim izađete s posla, svakako nazovite. Ako ste obećali kupiti hranu za psa, napravite to bez da vas se mora podsjećati.

Pronađite vrijeme za sebe

Nema ništa sebičnog u brizi za sebe. Radite aktivnosti koje vas vesele. Nazovite prijatelja, prošećite, pročitajte knjigu ili jednostavno sjedite u tišini. To će pomoći da u vezu unesete najbolju verziju sebe.

Ugasite TV, isključite telefon

Možda ste ove godine često zajedno pod istim krovom, no to ne znači da ste s partnerom proveli vrijeme na kvalitetan način. Možda satima sjedite zajedno na kauču i gledate serije ili tipkate po mobitelu odgovarajući na poruke i mailove, no rijetko uzmete predah i podijelite trenutak u kojem ćete se spojiti. Povremeno se riješite digitalnih distrakcija jer ćete se tako lakše usmjeriti jedno na drugo.