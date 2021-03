Izbegavajte ove tri greške u spavaćoj sobi: Gase svaku želju za seksom

Da li se bojite da preuzmete inicijativu i uvijek čekate partnerov potez? Mislite da znate šta treba, a šta ne treba raditi u krevetu jer se to vašoj boljoj polovini baš sviđa? Predstavljamo vam tri najčešće greške koje mogu da pokvare raspoloženje u spavaćoj sobi i promijene tok seksualnih igrarija...

Zaboravite na stidljivost

Iako će mnoge dame (pogrešno) misliti da muškarci smatraju da su na ženi najpoželjnije njihova guza, grudi, osmijeh ili kosa, pripadnici jačeg pola spremno će ponuditi pravi odgovor: samopouzdanje otvara sva vrata i skida sve okove. Samouvjerena žena koja poznaje svoje tijelo, zna šta želi i kako to da dobije, može da "zavrti" mušku pamet dok kažete keks!

Zaboravite na stidljivo skidanje u mraku, bojazni zbog celulita ili strija – muškarcima su ove stvari zadnje na tapeti. Koga briga za malene nesavršenosti ako znate da ga zgrabite i kažete: "dođi ovdje!“? Traži se asertivnost, strast i otvoreno pokazivanje želje.

Nema žurbe

Muškarcima ne treba mnogo da se uzbude. Brojne studije su pokazale da na seks pomisle gotovo svaki drugi minut (kada se ne bave nekim zadatkom), stoga nije čudo za pretpostaviti da su spremni – bilo kad, bilo gdje. S druge strane, žene nisu. Naravno, uvijek postoje izuzeci na obje strane, ali ženama ponekad treba malo vremena kako bi bile "raspoložene“. Ne možete očekivati da ste oboje jako uzbuđeni u isto vreme, stoga partnerki morate pružiti motivaciju i zapaliti želju u njoj.

Izdvojite potrebno vrijeme i strpljenje i zavedite je! Predigra nije samo legenda, nego i stvarna potreba kako bi dame uživale u seksu.

Komunikacija?

Komunikacija je temelj svakog dobrog odnosa, a bez nje nema ni dobrog seksa. Sve je u redu ako se vaše misli i misli vaše bolje polovine slažu, no ako su one dijametralno suprotne, a toga niste svjesni, kad-tad će eruptirati poput pravog vulkana.

Žene vole samouvjerene muškarce – privlačni su jer znaju šta žele i s njima nema izmotavanja, ali s druge strane, mogu da ih izlude nekim greškama koje uporno ponavljaju jer vjeruju da žene vole upravo to što rade. Ako vam uporno smeta nešto što partner radi, ispravite ga, ali budite pažljivi i taktični. Nemojte reći:“ daj prestani, ne sviđa mi se to što radiš“, nego probajte njegovu pažnju da usmjerite na nešto što vam se stvarno sviđa i recite mu neka vam to radi, piše Ordinacija.