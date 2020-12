Da li da se pomirite sa bivšim ili ne?

Raskinuli ste vezu, a ipak je ostalo hemije i ono što je važnije -ljubavi. Često vam se po glavi vrte misli o pomirenju, ali uvek vas nešto spreči da se javite toj osobi, obnovite kontakt i na kraju postavite to pitanje - hoćemo li se pomiriti?

To nije loše jer se takva odluka ne donosi 'preko noći'. Postavite sebi nekoliko pitanja, i razmislite o sljedećim situacijama.

Najvažnije je da ste sigurni da im možete verovati. Razmislite je li bilo nekih problema s povjerenjem prije, a zatim ih raspravite prije nego što se ponovo upustite u odnos. Jednom kada ste to raspravili, kao i druge nesuglasice i probleme, ostavite ih sve u prošlosti.

Neka početak bude svež i pozitivan. Nemojte ponavljati one greške koje su dovele do prekida. Ako se u nekim stvarima ne slažete, a ipak možete biti zajedno, ne pokrećite raspravu o njima. Neka svako ima svoj stav i ne dopustite da vas neke sitne razlike dovedu do sukoba.

Obavezno definišite odnos. Da li je to nešto prolazno, neka avantura, stras ili planirate ozbiljno ovoga puta. Nemojte dopustiti da se nađete s upitnicima iznad glave. Ne bi bilo loše, prije nego što se pomirite, da pitate svoje prijatelje i porodicu šta misle o tome. Imajte na umu da oni na tu vezu gledaju jasnije jer ih ne vežu osjećanja. Biće vam lakše kada bude trebalo da donesete tu važnu odluku.