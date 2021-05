Ako vam uvijek treba još malo: 4 jednostavna trika za postizanje vrhunca

Istraživanje u kojem je sudjelovalo 2300 žena u dobi od 18 do 40 godina pokazalo je da samo 57 posto žena doživi orgazam ‘većinu vremena ili svaki put’, a 27 posto ih je izjavilo da su lažirale orgazam kako bi prekinule seks jer su znale da neće doživjeti orgazam. Nemogućnost postizanja orgazma nastaje zbog nedostatka stimulacije klitorisa, inhibitora kao što su nervoza, depresija i negativna slika o svom tijelu ili nedostatka samopouzdanja – izjavio je terapeut Ian Kerner. Zato je bitno suočiti se sa tim preprekama i već ste na pola puta do postizanja uspjeha…

Stimulacija klitorisa

Mnogim ženama vaginalna stimulacija nije dovoljna da bi postigle orgazam. U istraživanju Cosmopolitana, samo je 15 posto žena odgovorilo da može doći do orgazma isključivo putem vaginalne stimulacije, dok ih je 20 posto izjavilo da im za orgazam treba i vaginalna i klitoralna stimulacija. Njih 12 posto je reklo da treba oralni seks, a 9 posto žena su potrebne partnerove ruke da bi došle do orgazma.

Meditacijski trikovi

Mozak se često zanemaruje kada je u pitanju njegova seksualna funkcija, ali on igra jednako važnu ulogu kao i genitalije. – Nekim ženama je teško zaboraviti na stres, nervozu ili brigu – rekao je Kerner. Ako vam um luta tokom seksa, to bi mogao biti znak da trebate vježbati fokusiranje pažnje u spavaćoj sobi. ‘Prazan um’ u spavaćoj sobi se ne događa preko noći, ali uz praksu, to vam može pomoći da se fokusirate na trenutak. Kerner preporučuje da se fokusirate na svaki osjećaj tokom predigre i seksa i dodirujte svog partnera kako bi se osjećali prizemljenijim.

Igranje uloga

Ako se ne možete fokusirati na trenutak, Kerner dodaje da bi unošenje neočekivanih elemenata moglo spriječiti vaše misli da odlutaju. Čak i ako niste spremni glumiti fantazije sa partnerom, jednostavno opisivanje istih može biti dovoljno da vas usmjeri na postizanje orgazma.

Pohvalite se

Još jedan način kako da budete prisutni tokom seksa je da se osjećate ugodno u svom tijelu. Dajući sebi male komplimente možete povećati samopouzdanje i učiniti seks bezbrižnijim. Istraživanje iz 2016. godine pokazalo je da žene koje imaju više samopouzdanja također češće postižu orgazam. Vaša ljubav prema sebi se neće povećati preko noći, ali vježbanjem cijenjenja sebe i svog tijela, s vremenom vam može pomoći da vaša uzbuđenost tokom seksa bude veća.

Komunikacija s partnerom

Uz navedene ‘trikove’, Kerner je rekao da je najbolja stvar koju možete učiniti kako bi uživali u seksu i povećali svoje šanse za orgazam – da otvoreno i često komunicirate sa partnerom. – Pretvorite svog partnera u saveznika, umjesto da se borite s očajem u nadi da će on pogoditi šta želite – rekao je Kerner. Možete s njim podijeliti nesigurnosti vezane uz seks, objasniti mu šta vam se ne sviđa ili opisati mu šta vam se sviđa, piše Insider.