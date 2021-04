Ako ove 4 stvari možete da prepišete svom partneru, velike su šanse da će vas prevariti:

AKO OSOBA NIJE U POTPUNOSTI PREDANA SVOJOJ VEZI

Statistike pokazuju da osobe koje nisu predane svojoj ljubavnoj vezi u dovoljnoj mjeri, imaju veće šanse da prevare svog partnera. Asimetrična veza u kojoj jedan partner na sebe preuzima sve obaveze i zadatke je ona koja ima velike predispozicije da bude meta prevare.

AKO OSOBA NIJE U POTPUNOSTI ZADOVOLJNA SVOJIM BRAKOM

Iako nisu apsolutno svi koji varaju svoje partnere nezadovoljni svojim odnosom sa njima, velika većina priznaje da upravo nevjerstvo potiče od nezadovoljstva na polju braka. To zadovoljstvo može biti jednako na seksualnom i emotivnom planu, kada u trećoj osobi ona osoba koja vara traži ono što joj nedostaje.

AKO OSOBA IMA POZITIVNE ASOCIJACIJE NA VARANJE

Iako većina osoba u monogamnim vezama veruje da je varanje pogrešno i štetno, značajan je i broj onih koji to ne smatraju negativnim. Štaviše oni gaje pozitivan stav prema varanju i samim tim sebe ne doživljavaju kao nekog ko ruši temelje svoje veze odnosno braka. One na varanje gledaju kao na uzbudljivo i oslobađajuće iskustvo, što istovremeno opravdama njihovo ponašanje.

AKO OSOBA IMA NA RASPOLAGANJU NEKOG SA KIM BI MOGLA DA VARA

Istraživači su otkrili da su šanse da će osoba da počini prevaru veće ako ona ima potencijalnu rezervu sa kojom bi to moglo da se dogodi. Što je dublji bazen alternativnih partnera to su šanse za varanjem teže. Ako osoba zna da je neko zainteresovan za aferu sa njom, to joj može itekako imponovati i biti neodoljivo.