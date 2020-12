6 razloga zašto su ženama često privlačniji mlađi muškarci

Sve više žena bira pored sebe mlađeg partnera. Popularne zvijezde poput Kejt Mos i Hajdi Klum ne smatraju da je razlika u godinama problem, i već dugi niz godina unazad održavaju uspešnu vezu sa muškarcima dosta mlađim od sebe.

Nekada su takve veze bile neuobičajene i čudne u očima društva, ali stvari su se promijenile i žene često biraju mlađeg partnera.

Ipak, postavlja se pitanje šta mlađi muškarac može da pruži ženi, što stariji ne može?

Bolji miris

Mlađi muškarci imaju atraktivniji miris. To je zato što su njihova tijela na vrhuncu zdravlja. U stvari, studija pokazuje da kako starimo, sve jače osećamo mirise. Mlađi muškarci često koriste jače i prijatnije parfeme.

Drugačiji pogled na svet

Budući da pripada drugoj generaciji, mlađi partner bi verovatno drugačije posmatrao mnoge stvari od vas. To može djelovati jako zanimljivo starijim ženama. Drugačiji pogled na svijet može otvoriti um druge osobe i podstaći partnere na razvitak i sebe i veze.

Mlađi muškarci su elegantniji

Opšte je poznato da mlađani momci obraćaju više pažnje na to kako izgledaju i kako se oblače. Oni bi često stavili na prvo mesto stil, a ne udobnost.

Puni su energije

Ovo je neizbežan faktor jer pored energičnog partnera vaša veza će biti mnogo zanimljivija. Mladi momci su možda zainteresovaniji i žele da isprobaju nove stvari. Svako zajedničko novo iskustvo može dodatno da začini vezu.

Više vremena

Razvod, karijera i razočaranje - ovakav "prtljag" možete da izbjegnete ako se zabavljate se sa mladim muškarcem. Mlađi partner može da se posveti vašoj vezi u potpunosti.

Mlađi muškarci su plodniji

To može biti važno ako planirate zajedničku djecu, jer što je čovek mlađi, to je vjerovatno plodniji, piše Brightside. Problemi sa začećem mogu biti stresni i često opterećuju svaku vezu, a to se može izbjeći sa mlađim partnerom.

Šta mislite o vezi sa mlađim partnerom?