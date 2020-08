17 godina su u braku, a sad našli i djevojku: Djeca je gledaju kao majku

#friendsfest2020 #weekendfun #polytriad #reallygood #youmeher #us #teamtriadtribe #sparklemagic #threepiece #loveisloveislove #pnwsummers #polyfidelity #bettertogether #playtime #funfunfun #friends #camping #music #dancing #memories #wherewemet #bestlives

A post shared by Team Triad Tribe (@teamtriadtribe) on Aug 2, 2020 at 8:33pm PDT