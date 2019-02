Zvijezda "Igre prestola" otkriva kako će se završiti serija

Zvijezda serije "Igra prestola" Natali Emanuel zagolicala je maštu fanova, te otkrila da bi na kraju osme i posljednje sezone, mogla da pobijedi "pravda", obećavši da najbolje tek dolazi.

Do prve epizode posljednje sezone jedne od najpopularnijih serija posljednjih godina, dijeli nas manje od tri mjeseca (premijera u SAD je 14. aprila), pa se posljednjih dana sve više pojavljuje interesantnih vijesti koji nam bukvalno "zagolicaju maštu".

Natali Emnuel, koja igra Misandej u seriji, svojom posljednjom izjavom samo je podigla očekivanja fanova GOT-a, objasnivši da će posljednja sezona biti najbolja do sada.

"Posljednja sezona biće nevjerovatna, najbolja do sada. Na kraju će pravda pobijediti. Biće to prirodan kraj", rekla je ona za "The Sun", prenosi britanski "Metro".

Međutim, njena koleginica iz serije, koja tumači lik Arje Stark, Mejsi Vilijam, nedavno je izjavila potpuno suprotno. Ona je rekla da će kraj serije mnoge fanove da razočara.