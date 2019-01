Željka Cvijanović na Svetosavskom balu u Beču FOTO VIDEO

Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović otvorila je večeras u Beču Svetosavski bal, koji organizuju Srpski centar i Zajednica srpskih klubova u glavnom gradu Austrije.

"To je mjesto okupljanja naših ljudi koji, sve ono što jeste njihova tradicija i one vrijednosti koje su ponijeli iz krajeva iz kojih dolaze, oni su u stanju da sve to ispromovišu i ovdje i mislim da je Svetosavski bal najbolje mjesto koje pokazuje koliko zajedno ljudi mogu da urade i koliko zajedno treba da budu kad treba da se obilježe važni datumi i ja sam zadovoljna što ću kao predsjednik imati priliku da otvorim taj bal i da budem ovdje", rekla je Željka Cvijanović.

Željka Cvijanović se danas u Beču sastala sa Јohanom Gudenusom, šefom Kluba poslanika Slobodarske partije u austrijskom Parlamentu i Rajnholdom Lopatkom, šefom Poslaničkog kluba Narodne partije u Parlamentu Austrije.