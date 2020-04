Objavljena 31 epizoda Malih letećih medvjedića besplatno za gledanje

Zagreb film na svom službenom YouTube kanalu objavio je 31 epizodu Malih letećih medvjedića, jedne od najuspješnijih hrvatskih crtanih serija prodane u stotinjak država, a uz koju su odrastale brojne generacije.

"I Zagreb film podržava preporuku ostanite doma! Stoga je i Zagreb film pronašao načina kako olakšati sugrađanima boravak kod kuće i učiniti im ga sadržajnijim i kvalitetnijim. Naime, na službenom YouTube kanalu Zagreb filma već mjesec dana može se pogledati osam animiranih filmova nastalih u našoj produkciji, među kojima su i klasici poput Oscarom nagrađenog ‘Surogata’ Dušana Vukotića. Ti filmovi su imali čak 35 000 pregleda! Sada se Zagreb film potrudio razveseliti najmlađe pa se na YouTube kanalu može se pogledati i 31 epizoda Malih letećih medvjeda u ukupnom trajanju od 730 minuta", napisali su iz Zagreb filma na Facebooku.

"Riječ je o jednoj od najuspješnijih hrvatskih crtanih serija nastaloj u koprodukciji Zagreb filma i CinéGroupea koja kombinira fantastične pustolovine u realističnom okruženju. Razni crtani medvjedići dječji su miljenici već godinama, ali do ovog serijala nikad nisu bili zamišljeni medvjedići s krilima, njihova vrsta bi se mogla opisati kao nešto između leptira i medvjeda. Ta malena krila, koja našim likovima omogućuju let, dodaju novi misterij medvjedićima i još više produbljuju dječju maštu. Ekološke teme svake epizode omogućuju djeci da postanu svjesna važnosti zaštite okoliša, a uz to roditeljima se pruža prilika s djecom raspraviti o tim temama i ohrabriti ih na aktivnu podršku za čistiji i zdraviji svijet oko nas. Serija je pravi je primjer tople “starinske animacije”, odnosno stvaranja i bojanja rukom i kistom. Autori, začetnici i kreatori likova i serije su Dušan Vukotić, Pero Kvesić i Neven Petričić, a počela se proizvoditi još 1988. godine", dodali su.