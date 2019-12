Za snimanje filma o proboju Koridora odobreno 100.000 KM

Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je danas Srni da je Vlada odobrila 100.000 KM za podršku snimanju dokumentarno-igranog filma o proboju koridora kroz Posavinu.

Višković je naveo da će za ovaj projekat Srbija obezbijediti dvije trećine novca, a Republika Srpska trećinu, što je juče na sjednici Vlade potvrđeno.

Naglasio da Srpska treba da ovjekovječi taj događaj da bi buduća pokoljenja mogla da vide ko je i kako branio Republiku Srpsku.

"Nema dileme u pogledu podrške Vlade Srpske tom projektu. Mi ćemo učestvovati u tom projektu do njegovog završetka jer on ima ogroman značaj za Srpsku. To je jedna od najvećih i najveličanstvenijih pobjeda Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Koridor je žila kucavica koja je spasila zapadni dio Srpske", istakao je Višković.

Govoreći o jučerašnjoj odluci Vlade da za podršku sportskim klubovima u Srpskoj odobri 1,5 miliona KM, Višković je naveo da je to učinjeno da bi mladi kroz sport bili otrgnuti od ulice i poroka.

Rekao je da će pomoć dobiti 36 klubova u 18 lokalnih zajednica, a pojedinačni iznosi biće u rasponu od 20.000 KM do 150.000 KM.

"To će zavisiti od rezultata kluba i nivoa na kojem se takmiči. Obuhvaćeni su razni sportovi, a nastojali smo da obuhvatimo klubove koji su u višem rangu takmičenja i koji iza sebe imaju rezultate", pojasnio je Višković.

On je podsjetio da je na prošloj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojen Nacrt zakona o sportu čiji je cilj da uredi tu oblast u Srpskoj.

"To je sada neuređena oblast, sportska društva funkcionišu kao nevladine organizacije, imaju mnogo problema, nisu u poziciji da plate ni osnovne obaveze, sudije ili troškove odlaska na utakmicu, a kamoli da uplaćuju poreze i doprinose", kaže Višković.