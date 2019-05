Za manje od sat vremena rasprodate ulaznice za Exit

Za manje od sat vremena rasprodate su jednodnevne ulaznice po poklon cijeni za ovogodišnji Exit festival koji se održava od 4. do 7. jula u Novom Sadu.

Protok servera za onlajn prodaju ove godine bio je dodatno pojačan navalom kupaca iz preko 70 zemalja, dok je ispred centralne blagajne "Gigstix" u tržnom centru Pariski magazin u centru Novog Sada, gužva počela da se formira već u osam ujutru, navodi se u saopštenju organizatora.

Interesovanje za ovogodišnje izdanje festivala je, kako se ističe, najveće do sada, a glavni razlog je impresivan muzički program koji predvodi rok bend "The Cure", sastav o kome se trenutno najviše priča "Greta Van Fleet", nekrunisani kralj grime scene "Skepta" i nova hip-hop diva IAMDDB, čuveni di-džej Karl Koks, popularni di-džej tandem Dimitri Vegas i Like Mike, kao i hitmejkeri Ð Snake, "The Chainsmokers" i drugi na više od 40 bina i muzičkih zona širom Petrovaradinske tvrđave u Novom Sadu.

Na Exitu se očekuju posjetioci iz Velike Britanije, Holandije, Turske, Slovačke, Rusije, Italije, Švajcarske, Austrije, Ukrajine, Mađarske, Finske, Češke, Njemačke, Norveške, Grčke, Švedske, ali i nekih dalekih zemalja kao što su Kina, Alžir, Tunis, Indija, Brazil, Egipat, Kuvajt, Ujedinjeni Arapski Emirati, Japan, Australija, Singapur, Izrael, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Južna Afrika.

Već je popunjeno preko 70 odsto kapaciteta tvrđave, pa se onima koji još nisu obezbijedili ulaznice savjetuje da požure i obezbjede kartu sa 45 odsto uštede od 6.990 dinara za sve dane, odnošno od 2.990 dinara za prvi i 2.690 dinara za drugi, treći ili četvrti dan.

Još vrlo limitiran broj ulaznica od 4.990 dinara ostao je za Fan pit za nastup sastava "The Cure" prvog dana festivala, a u prodaji su Gold vip dnevne ulaznice po cijeni od 12 hiljada dinara.

U toku je i popularna "4+1" akcija, u kojoj grupa od četvoro koja zajedno kupi ulaznice za festival, petu dobija na poklon, a trajaće dok se ne rasproda ograničen broj ulaznica za ovu akciju.