Whitesnake obradovali obožavatelje spotom za novu pjesmu

Legendarna rok grupa Whitesnake objavila je videospot za svoju novu pjesmu "Shut Up & Kiss Me" koja predstavlja uvertiru za novi album.

Članovi Whitesnakea nedavno su proslavili 40 godina postojanja, a hard'n'heavi Britanci pripremaju se zabavljati publiku širom svijeta u sklopu svoje turneje "The Flesh & Blood World Tour".

Novi album "Flesh & Blood" trebao bi izaći 10. maja ove godine, a na njemu će se naći 13 novih pjesama. Ovo će biti prva kolekcija novog materijala Whitesnakea od 2011. godine kada su izdali studijski album "Forevermore".

Prema riječima 67-godišnjeg frontmena grupe, Dejvida Coverdela, pjesme na novom albumu će imati dašak prošlosti. Tako se i u videospotu za "Shut Up & Kiss Me" pojavljuje legendarni Coverdelov bijeli Jaguar koji je prvi put prikazan u spotu za jedan od najvećih hitova britanske grupe "Here I Go Again".

Prije samog izlaska albuma, Whitesnake u aprilu kreće s prvim koncertima širom Amerike, a potom u junu stiže u Europu.