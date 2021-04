Vjenčanica princeze Diane na izložbi u Kensingtonskoj palači

Kustosi kraljevske palače objavili su u ponedjeljak da su princ William i princ Harry dali dozvolu da haljina njihove pokojne majke bude uključena kao središte nove privremene izložbe pod nazivom "Royal Style in the Making", koja se otvara 3. juna u Kensingtonskoj palači.

Prvi put nakon 25 godina voluminozna haljina od čipke s velom dužine 25 metara, koju su dizajnirali Elizabeth i David Emanuel, bit će prikazana u javnosti.

Izložba će ispitati odnos modnih dizajnera i njihovih kraljevskih klijenata kroz godine. Pored Dianine vjenčanice, izložba će takođe sadržavati važne i nikad viđene historijske modne komade poput tkanine koja je korištena za haljinu koju je kraljica Elizabeta II nosila još 1937. godine.

"Naša ljetna izložba u palati Kensington prikazat će neke od najvećih talenata britanskog dizajna, čiji je rad presudan za oblikovanje vizuelnog identiteta kraljevske porodice tokom dvadesetog vijeka", rekao je kustos izložbe Matthew Storey.

Prvog jula, kada bi bio Dianin 60. rođendan, bit će otkrivena i statua pokojne princeze koju su naručili William i Harry u znak obilježavanja dvadesete godišnjice Dianine smrti i, kako piše Vanity Fair, "prepoznavanja njenog pozitivnog utjecaja u Velikoj Britaniji i širom svijeta".

This summer we’re welcoming you back to #KensingtonPalace in royal style ✨

See the wedding dress of Diana, Princess of Wales in our new exhibition exploring the intimate relationship between designer and royal client, opening 3 June 👉 https://t.co/7N6PEVsGoB#RoyalStyle pic.twitter.com/IRnU334hDY

