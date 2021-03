Vidović: Mile Ilić kao svjedok jednog vremena i zločina

Glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske Zlatan Vidović i nosilac brojnih glavnih uloga i priznanja, veliku pažnju privukao je ulogom Mileta Ilića u filmu "Dara iz Jasenovca", reditelja Predraga Gage Antonijevića.

Vidović za ATV kaže da je ova uloga nešto najzahtjevnije s čime se susreo do sada u karijeri, te dodaje da je film svoju misiju ispunio, podsjetivši kakve su se monstruozne stvari dešavale u logoru smrti.

Film "Dara iz Jasenovca" do sada je pogledao milionski auditorijum. Da li su Vam se slegli utisci i Vaš osvrt na film, kakvi su komentari publike i poznanika?

"Film je pogledalo preko tri miliona ljudi, zaista je veliki odaziv bio, nekako se vidjelo da je narod baš zahvalan što je ovaj film izašao i da se dugo čekao. Vidim da su publika, ali i moji poznanici očarani filmom, zadovoljni su i jako su emotivno to doživjeli, preplakali su film. Ja sam zaista zadovoljan komentarima publike", kaže glumac Zlatan Vidović.

Mile Ilić lik kojeg tumačite u filmu, je Darin otac. Koliko je teško ući u same pripreme, te na kraju i izaći iz takve jedne uloge?

"Igram jedan težak lik za kojeg je bilo potrebno mnogo vremena. Da se pronikne u njegove slojeve, u njegove dubine, da se on uključi na pravi način. To je čovjek koji se nalazi u nevjerovatno teškim okolnostima odvojen od svoje porodice radi na zakopavanju i otkopavanju leševa strahujući da ne pronađe svoju porodicu. Bilo je mnogo vremena potrebno da se uđe u jedan takav misaoni proces, jednog takvog lika, ali takođe je bilo i dosta vremena potrebno da se riješim tih njegovih okolnosti i situacije. Zbog toga, bilo je to nešto najzahtjevnije s čim sam se suočio u dosadašnjoj karijeri", dodaje Vidović.

U jednom od intervjua spomenuli ste anegdotu sa snimanja, a vezana je za krst koji je na kraju predstavljao simbol Miletove borbe, možete li to ispričati?

"Ta anegdota je sada postala legendarna tako da kažem. Trebalo je da iskopavam leševe i predajem ustaškom zapovjedniku stvari koje nađem na gomili tih leševa. Među njima sam našao jedan drveni krst. Kolega je trebalo da me s tim krstom pogodi u glavu i da se tu završi scena, međutim on me je slučajno pogodio u prsa, krst se tu zalijepio od znoja ili šta već, ja sam to primijetio, stavio ga u džep i taj krst je kasnije proigrao kroz čitav film sa mojim likom. Bio je simbol njegove borbe i na kraju njegovog uspjeha da pobjegne iz tih logora smrti", pojašnjava Zlatan Vidović.

Da li je za Vas Jasenovac zločin bez kazne?

"Sigurno da ne postoji dovoljno adekvatna kazna za takav zločin. A sad, da li je Jasenovac zločin bez kazne, to je veoma teško pitanje, na mnogo više nivoa, mislim da takvi zločini sigurno nisu dobili kaznu kakvu možda zaslužuju, ali to nije na meni da procijenim ja mislim da je ovaj film svoju misiju ispunio, a to je da što više ljudi podsjeti kakve su se tamo monstruozne stvari dešavale", priča glumac.

Na osnovu prosječne zarade u bioskopima, "Dara" je najgledaniji film u Americi. Kako to komentarišete?

"Veoma mi je drago što je Dara jedan od najgledanijih filmova u tamošnjim bioskopima. To je za mene potvrda da smo radili dobar i iskren posao, koji su ljudi prepoznali ne samo kod nas već eto i u Americi. A uskoro i širom svijeta jer će distribucija filma da se nastavi kako u Evropi tako i u ostalim dijelovima planete", smatra on.

Vaši planovi za dalje, kako u pozorištu tako i na malim ekranima?

"Veoma je teško planirati u vremenu u kojem se nalazimo, oko koronavirusa. Bukvalno na dnevnom nivou se stvari mijenjaju. Što se tiče pozorišta tu igram dalje svoje stare predstave, imam neka dogovorena snimanja u Beogradu na proljeće i na ljeto, te ako sve bude u redu kao i do sada, paralelno ću da radim svoje predstave u matičnom pozorištu u Banjaluci, Narodnom pozorištu, pozorištu Jazavac i pripremaću se za nova snimanja. Posla ima, samo da bude zdravlja i okolnosti što normalnije", zaključio je Zlatan Vidović.

