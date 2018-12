"Vesela udovica" U Narodnom pozorištu Republike Srpske

U Narodnom pozorištu Republike Srpske u nedjelju 16. decembra, gostuje Opera b.b. iz Zagreba, koja će izvesti operetu "Vesela udovica" autora Franca Lehara, u režiji Branka Cvitkovića i Dinka Bogdanića, i pod dirigenstkom palicom Darijana Ivezića.

"Vesela udovica" će biti izvedena na Velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske sa početkom u 20.00 časova.

O opereti:

Salon u Crnogorskoj ambasadi u Parizu, slavi se rođendan kneza. Ali, veleposlanik baron Zeta zabrinuto iščekuje dolazak mlade udovice, zemljakinje Hane Glavari, koja je naslijedila golemo bogatstvo. Ukoliko se uda izvan zemlje, na primjer u Parizu, to bogatstvo će biti izgubljeno za njihovu siromašnu zemlju. Baron je smislio da sekretara svoje ambasade, grofa Danila, oženi Hanom i tako otadžbini sačuva njen imetak. Danila, međutim, još nema – on je u "Maksimu", kod privlačnih pariških grizeta. Pojavljuje se Hana i svojom ljepotom, a pogotovo imetkom, privlači udvarače, no ona je oprezna, ne želi da je neko uzme zbog njenog novca. Napokon osvane i Danilo, umoran od provoda u "Maksimu". Danilo je jednom, u otadžbini, htio oženiti tada još siromašnu Hanu, ali to je spriječila njegova obitelj. Iako joj je još uvijek sklon, on to krije kako Hana ne bi povjerovala da ga sada privlači njen novac, pa odbija baronov zahtjev za vjenčanje sa Hanom. U međuvremenu se mlada ambasadorova žena Valensien nađe u škripcu: zagubila je lepezu, na kojoj je njen udvarač de Rosilon ispisao ljubavnu izjavu. Slučajem lepeza dospije u baronove ruke, no on još ne zna da pripada njegovoj ženi. Danilo za vrijeme plesa udaljava Hanine udvarače. Кako je ona njega izabrala za valcer, on objavi prepuštanje tog plesa drugome, za deset hiljada franaka. Svi se povlače, pa Danilo privoli uvrijeđenu Hanu da zapleše s njim.