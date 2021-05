Veliki povratak: Robert de Niro, Morgan Freeman i Tommy Lee Jones u parodiji na filmsku industriju

Legendarna glumačka imena okupljena su u filmu “The Comeback Trail”, remakeu istoimenog filma iz 1982. godine. Filmski producenti duguju novac mafiji, čiji spasonosni plan uključuje smrt ostarjele zvijezde na setu filma i novac od osiguranja.

Robert De Niro i George Gallo ponovo sarađuju na komediji, nakon skoro 35 godina. Reditelj filma “The Comeback Trail” je napisao scenarij za “Ponoćnu trku” iz 1988. godine, u kojoj je De Niro igrao lovca na ucjene.

Komedija je polučila veliki komercijalni uspjeh, a urnebesne situacije su se događale kada je Jack Walsh (De Niro) kao privatni detektiv morao privesti Jonathana Marduksa, mafijaškog knjigovođu koji je opljačkao svog gazdu.

Slična gubitnička intriga događa se u Gallovom rediteljskom poduhvatu, koji okuplja izvrsne holivudske glumce. Robert De Niro, Morgan Freeman i Tommy Lee Jones dolaze u potencijalno velikom kino hitu, koji se autoreferencijalno obračunava s mračnom stranom blještavog Hollywooda i filmskim radnicima osuđenim na neuspjeh. Glavni likovi priče “The Comeback Trail” su producenti Max Barber (De Niro) i Walter (Zach Brach), koji su zbog propalog filma dužni mafijašu Reggieju (Morgan Freeman).

Oni odlučuju snimiti katastrofalan film, koji će zapravo poslužiti kao odličan paravan za prevaru osigurnavajuće kuće. Na njihovom putu ka milionima dolara, kao prepreka stoji samo život Dukea Montane (Tommy Lee Jones), glavnog glumca u filmu, koji bi u opasnim kaskaderskim scenama po njihovom planu trebalo da pogine i donese enorman novac od osiguranja. Međutim, kada ostarjela i “isprana” zvijezda krene glumiti, producenti neće očekivati da će psiha depresivne pijanice biti ekspresno revitalizirana u trenutku kada se nađe ponovo pred kamerama.

U nemogućnosti da ubije Dukea, Max “povisuje uloge”, dovodeći ga u sve opasnije situacije. Kako Duke uspije preživjeti svaku egzibiciju, tako Max uviđa da snima najbolji film u karijeri i da će biti na dobitku kakvog nikada nije ni sanjao. S pričom koja neodoljivo podsjeća na postavku stvari u filmovima “Get Shorty” ili popularnom brodvejskom hitu “The Producers”, koji je adaptiran za velika platna, komedija “The Comeback Trail” je duhovito putovanje kroz nevolje holivudskih radnika, a producentovi pokušaji da ubije glumca postaju duhoviti kao da se radi o animiranom filmu i, primjerice, lovu mačke Toma na miša Jerryja.

"Lažem, ja sam producent i to mi je posao"

“The Comeback Trail” je remake filma iz 1982. godine i zanimljivo je da se njegova radnja događa približno kad i radnja filma Quentina Tarantina “Once Upon a TIme in Hollywood” (2019.), koji je također razotkrio nevolje onih koji posrću ili bivaju pregaženi u industriji zabave, moćnom Hollywoodu koji “proždire” svoju djecu. Kao i veliki Tarantinov hit, i ovaj film u fokusu priče ima zvijezdu vesterna koja gasne.

S druge strane, filmovi o filmovima uvijek demistificiraju filmski posao i donose informacije o tome šta se događa iza kamere i daleko od crvenih tepiha, reflektora i šljokica na premijerama. U holivudskoj industriji postoji niz filmskih naslova koje nose velika glumačka imena, a koji su proizvedeni isključivo u funkciji zabave. Tako se oni ne bi trebali shvatati preozbiljno ili biti predmetom kritike. Postoji niz filmova koji se šale na račun nezajažljivosti ljudi u industriji glamura, a jedan od najvećih prošlogodišnjih hitova “Mank”u produkciji Netflixa je prikazao okolnosti koje su pratili Hermana Mankiewicza dok je pisao scenarij za “Građanina Kanea”.

No, kako svaki smijeh povremeno završi s grčem na licu, gledatelj će shvatiti kako se u Hollywoodu sve vrti oko profita i kako su svi moralni principi fleksibilni i prilagodljivi potrebama da se dođe do publike i zarade na kino blagajnama. Kada se promatra karijera velikih glumačkih imena, čini se da s godinama ne biraju scenarije nego rade kao da će sutra kraj svijeta ili u najmanju ruku, kao da prihvataju ponude svake vrste, jer su svjesni da pred njima i njihovim karijerama stoji jako malo produktivnog vremena. Ipak, Robert De Niro od svake uloge napravi pravo malo umjetničko djelo i njegovo lice je rado viđeno na velikom ekranu. Njegovo umijeće ogleda se u širokom dijapazonu uloga koje je odigrao u karijeri, od trilogije “Kum”, preko “Taxi Drivera”, pa sve do nepretencioznih komedija poput “Meet the Parents” i “Analyze This” ili, primjerice, pojavljivanje u “Jokeru” i ponovne saradnje sa Scorsesejem u megaambicioznom projektu “The Irishman”.

“The Comeback Trail” je film rezerviran za zabavu i donosi puno smijeha u vremenima kada nam je razbibriga prijeko potrebna. “Mozak na pašu” rekli bi kolokvijalnim jezikom.