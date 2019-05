Veliki povratak džeza u Banjaluku

Kvinsi Džons i njegov bend su 1960. godine bili na evropskoj turneji tokom koje su posjetili i Jugoslaviju. Na spisku gradova domaćina našla se i Banjaluka, a koncert je održan u tadašnjem Domu kulture, današnjem Banskom dvoru. Tokom Džounsovog koncerta je nestalo i struje ali nije bilo prekida - Kvinsi je pjevao uz svjetlost petrolejskih lampi.

Upravo je to inspirisalo Fila Vudsa da napiše džez kompoziciju “Banja Luka”. To je dovoljan dokaz da grad na Vrbasu ima itekako bogatu džez istoriju koja je ispričana kroz manifestaciju “Džezrez 000”. Najveće zasluge za prvo obilježavanje svjetskog dana džeza u Banjaluci pripadaju organizatorima - udruženju građana “Rez” i fondaciji “Evropska prestonica kulture Banja Luka 2024”.

“Ono što je suština ovogodišnjeg i prvog tog nultog festivala jeste da se u gradu i svijetu Urbi et Orbi, što bi u Vatikanu rekli, pokaže šta mi to imamo i šta smo to imali skoro jedan cijeli vijek. Nakon otvaranja Banskog dvora već se svirao džez u Banjaluci i to je malo kome poznato. Prije Sarajeva, Mostara, Tuzle, prije nekih velikih regionalnih centara, u Banjaluci se svirao džez i to sa domaćim snagama,” kaže Saša Berendika, Udruženje građana "Rez".

Nakon zvaničnog otvaranja manifestacije u Banskom dvoru, obilježavanje Svjetskog dana džeza je nastavljeno u Bašti sljezove boje. Nakon 30 godina, ponovo su iz tog kultnog mjesta odzvanjali zvuci džeza. Tu je svoje mjesto pronašla i Banjalučanka Vanja Mišić, koja je o Bašti sljezove boje znala iz priča starijih, a sada je dobila priliku da u njoj i zapjeva.

“Jedna od super stvarih je ova Bašta sljezove boje koja opet radi. Ja nisam živjela u to doba, kada su muzičari ovdje održavali koncerte. Mislim da je ovo bilo kultno mjesto i da smo sto puta prošli ovdje i nismo to ni znali, tako da mi je drago da ćemo vratiti stari sjaj Bašti sljezove boje i da će se ovdje raditi ono što mi najbolje znamo, a to je pjevati,” rekla je vanja Mišić.

U Bašti sljezove boje nastupili su i Policijski i Gradski tamburaški orkestar, Kvartet “Flutete'' i druge domaće snage.

“Džezrez 000” je uvod u priču koja se sigurno nastavlja, uvjereni su organizatori, ne skrivajući želju da taj događaj izrodi i nova imena banjalučke džez muzičke scene. Ko zna, možda nekog našeg Kvinsi Džonsa.