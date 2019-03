Upražnjeno mjesto agenta 007, sigurno je da ga neće popuniti Kluni

I dalje se ne zna ko će biti novi Džejms Bond, ali ono što je sigurno, to neće biti slavni holivudski glumac Džordž Kluni.

"Izgledam kao Džejms Bondov djed", našalio se poznati glumac gostujući u jutarnjem programu "Dobro jutro Britanijo", prenose strani mediji.

Na taj način je slavni glumac demantovao glasine da je on novi agent 007.

"Reći ću ovo, ponoviću još jednom - novi Bond treba da bude Idris Elba. On je elegantan i zgodan, i trebalo bi da bude novi Bond. Šokiran sam da mu to još nisu ponudili. Elba je pravi izbor za novog agenta 007", dodao je Kluni.

Međutim, po svemu sudeći, Idris Elba neće biti novi Bond, jer je nedavno sam glumac rekao da nije zainteresovan za ovu ulogu.

On je nedavno izjavio da ne želi da ga ubuduće "identifikuju prema ulozi" čuvenog špijuna.

"Bond je jedna od najvećih franšiza na svijetu, i iz tog razloga, ko god završi igrajući Bonda, ta uloga nastavlja da živi s njim. Ti postaješ taj lik, i ostaješ poznat po toj ulozi mnogo, mnogo godina kasnije."

"Sada stvaram likove koji i dalje mogu da žive zajedno sa Idrisom. Nisu one koje me preuzimaju i koje me definišu", rekao je britanski glumac.

Rami Malek, koji je nedavno osvojio Oskara za najboljeg glumca, tumačeći Fredija Merkjurija u filmu "Boemska rapsodija", navodno je blizu potpisivanja ugovora za ulogu zlikovca u sljedećem filmu o Džejmsu Bondu.