Umro hrvatski Tarzan

Stjepan Steve Šipek, Hrvat koji se proslavio ulogom Tarzana u filmovima špansko-italijanske produkcije o "Kralju džungle", preminuo je 23. juna u bolnici u Sjevernoj Floridi. Imao je 77 godina.

Vijest o njegovoj smrti prenio je Palm Beach Post.

Rođen je 1. januara 1942. godine u Igrišću, a rano djetinjstvo proveo je u Rakitju kraj Svete Nedelje. Sa sedamnaest godina prihvatio je poziv majke koja je živjela u Kanadi i napustio Hrvatsku. U Kanadi je proveo pet godina. Tamo se počeo baviti hrvanjem, piše Jakovlje.com.

Iz Kanade se odselio u SAD i nastanio se u Miamiju na Floridi. Zbog svoje snažne građe privukao je pažnju filmskih producenata nakon čega počinje njegova filmska karijera.

Glumio je u deset filmova: Odd Triangle (1968), Desire Under the Palms (1968), The Walls Have Eyes (1969), Tarzan in the Golden Grotto (1969), Blood Freak (1972), Tarzan and the Brown Prince (1972), The Sexiest Story Ever Told (1973), Stevie, Samson and Delilah (1975), 2056 Escape from Zombie Island (2012) i 2057: Return to Zombie Island (2013).

Na snimanju filma "Tarzan in the Golden Grotto" Šipek je spasio lavića kojeg je davila zmija. Veoma se zbližio s mladuncem te mu je na kraju pružio i dom i nazvao ga Samson. Film je bio izuzetno popularan pa je snimljen i nastavak "Tarzan and the Brown Prince".

Na snimanju tog filma dogodila se nesreća. Tokom snimanju jedne scene 31. oktobra 1970. godine vatra se otela kontroli dok su Stjepan Šipek i glavna glumica Kitty Swan bili vezani za drvo. U trenutku kad se situacija činila bezizlazna, lav Samson je prošao kroz vatru i spasio Šipeka.

Šipek je nakon toga imao opekotine na 90 odsto tijela. Bio je na 45 operacija presađivanja kože. Karijera mu je tad završila, a zbog voljenog lava život je posvetio zaštiti životinja.