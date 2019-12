Umrla Mari Frederikson, pjevačica grupe Roxette

Pjevačica grupe Roxette Mari Frederikson umrla je u 61 godini, prenijeli su švedski mediji.

"Sa velikom tugom objavljeujemo da je naša najveća i najvoljenija umjetnica otišla. Mari Frederikson umrla je u jutarnjim satima 9. decembra", navodi se u saopštenju njene porodice.

U saopštenju se dodaje da je uzrok smrti povezan sa njenom ranijom bolešću. Poznato je da se ona liječila od tumora na mozgu 2002. godine.

Frederiksonova je bila pjevačica, autorka pjesama, pijanista i slikarka.

Najpozantija je po formiranju grupe Roxette sa Perom Gesleom 1986. godine. Njihove pjesme "Listen To Your Heart" i "It Must Have Been Love", bile su prve na muzičkim listama u novembru 1989. i junu 1990. godine.

List "Ekspresen" navodi da iza nje ostaju muž Mikael Boljos i dvoje djece, kćerka Injez i sin Oskar.