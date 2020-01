Uloga u kultnom filmu prvo ponuđena Bredu Pitu, on je odbio

Holivudski glumac Bred Pit, koji je nedavno osvojio dvije nagrade za sporednu ulogu u filmu "Bilo jednom u Holivudu", otkrio je da je prije mnogo godina odbio da igra Nea u "Matriksu".

Uloga koju je Pit (56) odbio, tada je ponuđena Kijanu Rivsu, kojeg je Neo "obelilježio" tokom čitave karijere, prenosi britanski "Metro".

Iako se prošle godine u medijima pojavila informacija da je uloga Nea prvo ponuđena Pitu, on se tim povodom do sada nije oglašavao. Da je možda prihvatio tu ulogu, njegova karijera, vjerovatno bi otišla u suprotnom pravcu.

"Da, odbio sam ulogu u Matriksu (1999). Uzeo sam crvenu pilulu. Ovo je jedini film za koji ću da otkrijem da sam odbio da igram u njemu", priznao je Bred, te dodao:

"Ako sam već odbio ulogu, to znači da ona nije ni bila za mene. Bila je za nekog drugog i taj neko je to sjajno uradio. Zaista vjerujem u to. Ako bih počeo da pričam o svim ulogama koje sam odbio, pričali bismo puna dva dana", iskren je bio glumac.

Inače, Bred Pit poslednjih nekoliko dana krasi stranice brojnih svjetskih medija, a već danima se priča o njegovom susretu sa nekadašnjom suprugom Dženifer Aniston na dodeli SAG nagrada. Poznati par, za koji bi mnogi željeli da opet budu zajedno, imao je momenat o kojem svi pričaju.

Na 26. dodeli nagrada SAG, Bred Pit je osvojio nagradu za najbolje izvođenje u "Bilo jednom u Holivudu", dok je Dženifer Aniston osvojila nagradu za svoju ulogu u dramskoj seriji "The Morning Show".

"Hvala, braćo i sestre, ova nagrada mi mnogo znači. Hoću da znate da sam sve nominovane gledao i svi filmovi su divni. Sarađivao sam sa divnim ljudima na ovom filmu... Da se razumijemo, uloga je bila teška - momak koji se nadrogira, skida majicu, ne slaže se sa suprugom...", rekao je Pit i opet zasmijao cijelu salu.

(B92)