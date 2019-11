U filmu "No Time To Die" glumac se oprašta od uloge Džejmsa Bonda

Glumac Danijel Kreg potvrdio je kako je uloga u filmu "No Time To Die" posljednja koju će imati u filmovima o Džejmsu Bondu.

Poručio je kako je srećan što je potpisao posljednji ugovor za ovu franšizu.

"Neko drugi treba da nastavi ovaj projekat. Bio je to težak rad i imali smo nevjerovatnu saradnju. Ono što me je najviše motivisalo je to što sam s nekim ljudima na filmovima radio 30 godina", rekao je Kreg.

Ovaj ugovor smatra posljednjim pozdravom kolegama sa kojima je proveo tolike godine. Navodno će za ovu ulogu dobiti 25 miliona američkih dolara.

Do sada je glumio u "Casino Royal", "Skyfall", "Spectre", ali i "Quantum od Solace".

Ranije je govorio kako bi radije prerezao svoj vrat nego ponovo glumio u novom filmu ove franšize, ali odlučio je da potpiše još jednom, piše klix.ba.

Nakon pojavljivanja u filmu Džejms Bond postao je izuzetno popularan. U intervjuima je rekao kako mu je trebalo 20 godina da se navikne na život poznate osobe.

Pročitajte još:

Sahrana se pretvorila u ruglo: Žena ispala iz sanduka, grobari se smijali

Drvo palo na dom porodice Kostovac, pukom srećom niko nije nastradao

Snimak nasilja zgrozio Srbiju: Žena jedva ostala na nogama poslije šamara nasred ulice

Naredna tri dana oluja, kiša i vjetar uraganske snage

Sam zaustavio dva neprijateljska tenka i oklopno vozilo: Sjećanje na Milodraga Stanojevića

Ovo je čovjek koji je naoružan do zuba upao u školu: Goran (46) htio da uzme đake za taoce!

Evo kakva je atmosfera u porodici Ražnatović dan pred svadbu

Cecina prija van sebe, na stolu će biti "rojal meni"

Nemanja priznao ubistvo očuha: Nesrećnog čovjeka vukao po kući, tragovi krvi otkrili horor

Bogdanina majka otkrila koje sve običaje će ispoštovati Veljko na svadbi

Dvije djevojčice pronađene mrtve u automobilu

Od njihove ljepote zastaje dah: Ovo su najzgodnije Ruskinje