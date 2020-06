Trivić: Srpska pruža priliku mladim umjetnicima

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić rekla je da izložba "Rekonstrukcija", pokazuje da Srpska ima mlade umjetnike koji su dobili priliku da pokažu sve što znaju u domenu savremene umjetnosti.

"Ovo je pokazatelj da i u nekim specifičnim okolnostima, kao što je epidemija virusa korona, možemo da iznjedrimo ono najbolje, posebno iz mladih koji daju svoju specifičnost u stvaranju umjetničkih djela", rekla je Trivićeva novinarima u Banjaluci, gdje je u Muzeju savremene umjetnosti Srpske otvorena izložba "Rekonstrukcija".

Prema njenim riječima, poseban značaj ovoj izložbi daje to što su bila uključena četiri kustosa kao autori koji su objedinili radove 22 mlada umjetnika.

"Mi, zaista, pružamo priliku i za mlađe ljude koji nisu mnogo odmakli od onih koji su već prepoznatljivi savremeni umjetnici. Ovo je samo pokazatelj da, spajajući mlade talente, nove nade, sa već iskusnijim umjetničkim stvaraocima, zaista možemo iskoračiti u domenu savremene umjetnosti", istakla je Trivićeva.

Direktor Muzeja savremene umjetnosti Srpske Sarita Vujković navela je da izložba "Rekonstrukcija" odnosno četiri pogleda na savremenu umjetničku scenu Republike Srpske predstavlja simboličan projekat koji je radio cijeli tim Muzeja, a koji je pokazao kako u vremenu izolacije i krize može zanimljivo da se radi sa lokalnom umjetničkom scenom.

"Ovaj projekat obuhvata veliki broj umjetnika, njih 22, koje su izabrala četiri kustosa u četiri teme - progres, revolt, migracije i autorefleksija. Umjetnici su pokazali koliko je naša savremena scena medijski raznovrsna, kako različito razmišljaju i u medijskom i u šarenilu ideja. Pokazujemo jedinstvo i cjelinu, koja govori da je scena živa, aktuelna i da joj treba prostor da bi se pokazala", rekla je Vujkovićeva.

Vujkovićeva je napomenula da u ovom muzeju prate sve mjere kada je riječ o zaštiti od virusa korona, te da je otvaranje upriličeno u podne da bi putem medija pozvali publiku da dođu na izložbu poštujući propisane mjere zaštite, koje, naglasila je, primjenjuju u ovoj instutuciji kulture.

Ona je dodala da izložba, koja će trajati tri mjeseca, pokazuje i da kultura može da ima svoje programe i u otežanim okolnostima.

Viši kustos Žana Vukičević rekla je da se tematska cjelina, čiji je ona kustos, zove migracije.

"Svjedoci smo da su migracije generalno, te migrantska kriza kao aktuelna pojava, nešto što je dio našeg života i što je karakteristično za ovaj prostor. Unazad nekoliko decenija migracije su nešto što se dešava i kao posljedica prethodnog rata, postratnog perioda. Tu su i eknomske migracije kao fenomen sadašnjeg doba, odnosno odlazak mladih i, svakako, migrantska kriza koja je postala dio naše društveno-političke stvarnosti i iz dana u dan se usložnjava", navela je Vukičevićeva.

Prema riječima Vukičevićeve, činjenica je da su sve institucije od kredibiliteta, kako u regionu, tako i u svijetu, posvetile izložbe ovoj temi i da je to tema apsolutna prisutna među umjetnicima, koji njom žele da se bave.

"Pogotovo je to zanimljivo iz ugla specifičnih lokalnih sredina kakva je BiH jer to što su odjeci globalne krize doprinosi nekoj vrsti usložnjavanja unutrašnjih prilika koje su već same po sebi kompleksne. I mi smo tipičan primjer takvog društva", ukazala je Vukičevićeva.

Umjetnik Mladen Miljanović rekao je da je riječ o značajnoj izložbi za domaću scenu jer se ovakvim izložbama revalorizuje recentna umjetnička praksa na domaćem prostoru.

"Muzej je ustanova koja kanonizuje umjetnike, znači onog trenutka kada samostalno izlažete, već ste kanonizovani na sceni i na određen način ste veoma jasno pozicionirani kao bitan akter te scene. Međutim, ovakve izložbe, koje su podijeljene u četiri tematske cjeline, korisne su zato što uvode nove autore, potpuno nepoznate publici, koji dobijaju priliku da se pokažu na sceni", naglasio je Miljanović.

Miljanović je naveo da je riječ o realnom prikazu onog šta se dešava i šta se produkuje od umjetnika, istakavši da zbog toga ova izložba zaslužuje veliku pažnju.

Autori koncepta izložbe su viši kustosi Lana Pavlović i Žana Vukičević, te kustosi Maša Čavić i Mladen Banjac.

Izložba obuhvata radove 22 umjetnika koji su svojim formiranjem ili trenutnim djelovanjem vezani za savremenu scenu Republike Srpske - Nade Arnaut, Aleksandra Bajunovića, Viktorije Bande, Igora Bošnjaka, Mladena Bundala, Dragane Vidljinović, Dragane Grašar, Milene Ivić, Nikole Kekerovića, Ninoslava Kovačevića, Nine Komel, Aleksandra Kuzmanovića, Vesne Majstorović, Nenada Maleševića, Miodraga Manojlovića, Radenka Milaka, Mladena Miljanovića, Aleksandra Miloševića, Renata Rakića, Vojislava Ritana, Diane Todić i Glorije Tubak.

