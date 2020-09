Tri godine od smrti velikana domaćeg glumišta Ljubiše Samardžića

Danas se navršilo tri godine otkako nas je napustio velikan domaćeg glumišta Ljubiša Samardžić.

Rođen je 9. decembra 1936. godine. Ostvario je više od 70 filmskih i televizijskih uloga, sarađivao sa svim jugoslovenskim rediteljima, a krajem devedesetih je i sam preuzeo režisersku palicu.

Godinama ga je pratio nadimak Smoki, koji je dobio zbog uloge mladića Smokija u filmu "Peščani grad" 1962. godine.

Karijeru Ljubiše Samardžića pratila je jedna posebna saradnja sa koleginicom Milenom Dravić. Prvi put se sa njom na filmskom platnu pojavio u "Prekobrojnoj", a nakon toga su zajedno igrali 25 puta.

Kada je FK Obilić 1998. godine na čelu s ratnim zločincem Željkom Ražnatovićem Arkanom osvojio titulu prvaka Jugoslavije, jedini koji se suprotstavio lažnom šampionu Arkanu bio je Ljubiša Samardžić.

Obilić je pobjeđivao redom sve protivnike, a onda je na red došao OFK Beograd na čijem čelu je bio legendarni glumac Ljubiša Samardžić.

Samardžić je u emisiji "Kao sav normalan svet" priznao da se tada opasno zakačio s Arkanom.

- Ja sam se iznenadio da će se automatski namjestiti ta utakmica. Sjećam se kao danas, sudija, neću da mu spominjem ime, svira nepostojeći faul ispred njihovog gola. Stalno svira za Obilić. I u 15. minutu oni daju gol. Završi se utakmica 1:0 i ja uđem u svoju sobu. I odjednom svi počnu da hrle, prvi Arkan pa ovi njegovi iza, i ja mu kažem: 'Slušaj Arkane, ti govoriš o viteštvu?! Gdje ti je viteštvo? Je l' ti misliš da se tako dobija utakmica - nepostojećim penalom. To se tako ne radi. Savjest će te peći zbog ovoga'. On me gledao direktno u lice i u jednom trenutku reče: 'Evo ti ruka, imaš pravo. Ovako se ne dobija utakmica'. I tu napravi predstavu... Uzme telefon, pozove trenera Okuku. 'Smijenjen si, i kažnjen sa 3.000 maraka i igračima reci da su kažnjeni isto toliko'. Sutra je u štampi pisalo da je to uradio, ali je Obilić ipak postao prvak te godine - ispričao je Ljubiša Samardžić.