Sutra premijera predstave "Derviš i smrt"

Na velikoj sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banjaluci sutra će premijerno biti izvedena predstava "Derviš i smrt", koju je po romanu Meše Selimovića režirao Dejan Projkovski.

Glumac Zlatan Vidović, koji igra glavnu ulogu derviša Ahmeda Nurudina, izrazio je zadovoljstvo što su stečeni uslovi da pred publikom, na sceni, bude prikazano ovo značajno djelo.

"Premijera je trebalo da bude odigrana u martu, ali smo zbog epidemije virusa korona morali da sve odgodimo i sačekamo da se stvore uslovi da zdravlje glumaca i publike ne bude ugroženo", rekao je Vidović Srni.

Vidović je istakao da je riječ o predstavi koja je pravi spektakl, koji još nije viđen na daskama nacionalnog teatra Srpske.

"Predstava "Derviš i smrt" je zaista pravi spektakl jer posjeduje energiju svih likova koji se u njoj obrađuju, kao i vrhunske svjetlosne i muzičke efekte. Ovo nije samo predstava Ahmeda Nurudina, nego i Hasana, Hasanove sestre i ostalih likova koji prave nesvakidašnju opijajuću atmosferu, kojom te zavode i naprosto uvlače u svoj svijet", otkrio je Vidović.

On smatra da veliki klasici kao što je roman "Derviš i smrt" Meše Selimovića treba da se čitaju više puta, u različitim životnim periodima, te da mu je najveća nagrada ako ulogom podstakne publiku da se vrati davno pročitanom djelu.

"Drugačije doživljavamo i shvatamo suštinu određenog djela, jer se i mi vremenom mijenjamo i do nas stižu nove, dublje poruke", rekao je Vidović.

Govoreći o ulozi koju igra, Vidović je naveo da je Ahmed Nurudin čovjek koji je na svom životnom putu, koji je posvetio vjeri, došao do problema za koji je mislio da ga nikada neće imati - morao je da odluči između svog ovozemaljskog i onozemaljskog bića, kada mu je rođeni brat dospio u zatvor.

"Upao je u dilemu šta je ispravno i kako to da ljudski zakoni ne podržavaju Božije zakone, te se našao u slijepoj ulici nedoumice da li da prekrši te Božije zakone, kako bi spasao brata, ili da pusti da Bog sve određuje", naveo je Vidović.

Vidović je istakao da su moralne dileme koje su mučile Ahmeda Nurudina uvijek realne, jer čovjek nije ni svjestan šta je sve spreman da uradi kada se nađe u određenoj situaciji.

"Često zaboravljamo, kao ljudi i kao individue, da su okolnosti ono što nas određuje i formira. Mislimo da je život ono što mi hoćemo da bude, ali život je ustvari ono što biva, što se dešava. Možemo da stremimo ka nečemu, ali ne odlučujemo mi o svemu, okolnosti koje nam se dešavaju nisu u našoj moći", rekao je Vidović.

Vidoviću je, ulazeći u ulogu Nurudina, cilj bio da publici prenese da je on čovjek vjernik koje ljude uči dobru, da pokaže njegovu mirnoću i filozofiju vjere, ali isto tako i njegovu ljubav prema bratu, njegovu srčanost i energiju, te da je on čovjek kao i svi drugi i da biva uvučen u politiku i zavrzlame koje do tada nije poznavao

On je naglasio da je uloga Ahmeda Nurudina jedna od onih u kojima se osjeća prijatno i ispunjeno, iako je zahtjevna i intelektualno i fizički, te predstavlja veliki izazov za glumca, jer je sve vrijeme predstave, koja traje oko tri i po časa, na sceni.

"Iako su uloge kao što je Ahmed Nurudin teške, kako psihički i intelektualno, tako i fizički, uvijek sam zahvalan i ponosan što ih igram jer su doprinijele da proširim svoje shvatanje života", rekao je Vidović.

Premijera predstave zakazana je za 20.00 časova, najavljeno je iz Narodnog pozorišta Srpske.

Prva repriza je na repertoaru u subotu, 31. oktobra, druga repriza je predviđena za ponedjeljak, 2. novembar, a treća je na rasporedu u utorak, 3. novembra.