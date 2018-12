Susret američkog džeza i srpske tradicionalne muzike

Koncert džez pijaniste Dimitrija Vasiljevića biće održan u koncertnoj dvorani Banskog dvora Kulturnog centra u ponedjeljak (24. decembar). Gost na ovom koncertu, koji počinje u 20 časova biće banjalučki džez gitarista Vladimir Tubić.

Nakon 11 godina Dimitrije Vasiljević, srpski džez pijanista i kompozitor, koji živi i radi u SAD, održaće solistički koncert na domaćoj sceni. Na programu su Vasiljevićeve autorske kompozicije, kao i džez standardi.

Dimitrije Vasiljević je srpski džez kompozitor i pijanista iz Beograda koji živi i radi u Nju Orleansu. Opisan je kao "sjajan džez svirač impresivnog muzičkog vokabulara i moćan moderan improvizator koji ima potencijal da postane novi glas modernog džeza". Vasiljević je stvaralac čija muzika predstavlja sofisticiranu kombinaciju američkog džeza, evropskog klasičnog nasljeđa i tradicionalne srpske muzike.

Diplomirao na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (2006) i na Berklee College of Music u Bostonu (2010), završio je master studije iz džez klavira na New York University Streinhardt u Njujorku (2013) i doktorirao džez klavir na Univesity of Illionis at Urbana-Champaign (2017). Prije nego što je postao docent na Xavier Univesity of Lousiana u Nju Orleansu, gdje trenutno radi kao profesor džez klavira, bio je pridruženi profesor u Njujorku, kao i asistent na Univerzitetu u Ilinoisu.

Besplatne pozivnice za koncert svi zainteresovani mogu preuzeti na biletarnici Banskog dvora.