"Suprotnosti se privlače": Predstavljena banjalučka kandidatura za EPK 2024.

Banjaluka je u trci za Evropsku prestonicu kulture 2024. godine. Izbor se bliži kraju, a završna prezentacija banjalučke kandidature održana je u Briselu.

U finalu prestižnog takmičenja, grad na Vrbasu nastupa pod sloganom "Suprotnosti se privlače". Fokus je pored umjetnosti i kulture stavljen i na ekologiju i sport. Zajedno sa banjalučkim timom, u Briselu su i načelnici partnerskih gradova u ovom projektu, Bihaća i Јajca. Nakon tri sata prezentacije prvi čovjek Banjaluke kaže da je njegov tim uradio sve što je mogao i da očekuju najbolje.

"To bi bio ogroman korak ne samo za kulturu već za grad uopšte. Nije riječ samo o tome da bi Banjaluka 2024. bila evropska prestonica kulture, to je razvojna šansa kakvu možda do sada nismo ni imali jer kultura i kulturna događanja vuku za sobom turiste, posjetioce, usluge, međunarodnu reputaciju, jedan identitet kakav do sada u međunarodnim razmjerama nismo imali", istakao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Iza cijelog projekta stoji i Ministarstvo prosvjete i kulture. Natalija Trivić kaže, da ovo nije važno samo za Banjaluku, već i za razvoj cijele Republike Srpske. Trivićeva smatra da Banjaluka može biti prepoznata kao evropski grad kulture.

"Iz razloga što je kultura na taj način pozicionirala Republiku Srpsku i grad Banjaluku izvan granica Republike Srpske, BiH, već u cijeloj Evropi. Dakle to je jedan iskorak koji će u različitim formatima kroz različite forme, naravno kroz investicije koje će obavezivati sve nas u sami razvoj kulture zaista dovesti do toga da Banjaluka u evropskom kontekstu bude prepoznata kao evropski grad kulture, grad koji ima šta da ponudi i ljude koji imaju šta da pruže", rekla je Natalija Trivić, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske.

Banjalučani misle da njihov grad ima čime da se pohvali. Jedan od glavnih aduta koji bi trebao pomoći gradu da dobije ovu prestižnu titulu je rijeka Vrbas.

Evropska komisija sutra će odlučiti koji će od tri grada finalista, Banjaluke, Mostara i norveškog Bodoa biti izabran za EPK 2024. godine u kategoriji zemalja izvan Evropske Unije. Pobjednik se ocjenjuje se na osnovu aplikacije, prezentacije, odgovora na pitanja, a u obzir se uzima i posjeta članova Evropske Komisije svakom od gradova.