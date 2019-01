Stiže film "Bregzit: bezobziran rat" VIDEO

Televizijski film sa Benediktom Kamberbačom u ulozi mozga kampanje za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije dolazi na britanske male ekrane, nekoliko dana prije ključnog glasanja o Bregzitu u britanskom parlamentu.



"Bregzit: bezobziran rat" koji će biti prikazan u ponedjeljak na Kanalu 4, dovodi na male ekrane ključne osobe i strategije iz kampanje uoči referenduma 2016, uz slogan: "Svi znaju ko je pobijedio. Ali rijetki znaju kako".

Kreatori filma nisu mogli da izaberu bolji trenutak za prikazivanje te dvosatne političke drame, pišu mediji.

Sporazum koji je postigla britanska premijerka Tereza Mej sa EU doći će na glasanje u britanski parlament polovinom januara, što znači da se radi o idealnom trenutku da se ispriča kako je sve počelo, kažu oni.

"Vjerujem da umjetnost, pozorište i priča, imaju uz zabavnu ulogu i onu građansku", rekao je scenarista Džejms Grejem.

"To nam može pomoći da razumijemo šta se događa u ovom trenutku na jedan drugačiji način nego što to čine novinarstvo i društvene mreže", samtra on.

Benedikt Kamberbač, poznat po interpretaciji Šerloka Holmsa u seriji BBC-a, tumači lik Dominika Kamingsa, direktora "Vote Leave", grupe koja je vodila zvaničnu kampanju za izlazak iz Unije.

Kamings je pristao da se sastane sa Kamberbačom i oni su imali dugi razgovor, kazao je Grejem.

Malo poznat široj javnosti, Dominik Kamings imao je ključnu ulogu u kampanji, pogotovo u tome što je insistirao da se vodi na društvenim mrežama, a ne kao tradicionalna predizborna kampanja.

Grejem je rekao da je izabrao da akcentuje strategije referenduma i ljude za koje se nikad nije čulo, jer smatra da su oni bili odlučujući.

Taktike pristalica Bregzita minuciozno su analizirane u filmu, posebno zavaravajući slogani i ciljane političke reklame. Ipak, Grejem je rekao da nije želio da donosi presudu o strategijama pristalica Bregzita.

Među osobama oslikanim u filmu su i Boris Džonson i Najdžel Faradž, dva ključna borca za Bregzit, kao i poslovni čovjek Ejron Bank, koji je obilno finansirao ovaj proces.