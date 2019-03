Stigao trejler novog Tarantinovog filma VIDEO

Trejler novog filma Kventina Tarantina izašao je danas. Film "Bilo jednom u Holivudu" (Once Upon a Time in Hollywood) biće premijerno prikazan u Velikoj Britaniji 14. avgusta 2019. godine.



Radnja novog filma Kventina Tarantina smještena je u 60-te godine prošlog vijeka, vrijeme kada je filmska industrija počela da pada pod uticaj hipi kulture. To je ujedno i vrijeme ubistava koja su počinili Čals Menson i pristalice njegovog kulta. Glavne uloge u filmu tumače Bred Pit i Leonardo Dikaprio, koji igraju izmišljene likove. Dikaprio tumači lik Rika Daltona, televizijskog glumca koji nije uspio da se probije na filmsko platno, a Pit igra njegovog kaskadera. Daltonovu komšinicu Šeron Tejt tumači glumica Margot Robi, Bert Rejnolds je Džordž Špan, vlasnik kuće koju su unajmili članovi Mensonovog kulta. Demijan Luis je Stiv Mekvin, a Dakota Fening igra Linet "Skverki" From, Mensonovu sljedbenicu. U filmu će se pojaviti i Al Paćino koji će tumačiti Daltonovog agenta. Pojaviće se i nedavno preminuli glumac Luk Peri, kao i Nikolas Hamond i Emili Hirš. U videu u nastavku pogledajte trejler filma.