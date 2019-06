Srušila "Igru prestola": Ova serija je najbolje ocijenjena u istoriji

Mnogi su pretpostavili da HBO neće imati apsolutno ništa vrijedno pažnje jednom kada se "Igra prestola" završi.

Međutim, onda se dogodio "Černobilj". Njeverovatna mini-serija (najbolje ocijenjena serija u istoriji) postala je iznenadni hit i uskoro su svi samo pisali o njoj na društvenim mrežama. Kritike su jednoglasno pozitivne, a seriju voli i kritika i publika.

Međutim, prije nego što pogledate posljednju epizodu (ili čak i ako ste je već pogledali), dobro je znati nekoliko zanimljivih detalja o seriji o kojoj svi pričaju.

Svih pet epizoda djelo su scenarista Krejga Mazina i reditelja Džona Renka. Imena vam vjerovatno ne znače ništa, ali znate mnogo toga što su radili.

Možda vam je u to teško da povjerujete, ali čovjek koji je napisao "Černobilj" napisao je neke dobre (drugi i treći dio filmova "Mamurluk"), ali i mnoge izuzetno loše komedije, kao što su treći i četvrti nastavak filma "Mrak film", te podjednako grozni "Lovac: Zimski rat" (The Huntsman: Winter's War).

Znate i reditelja. Džon Renk režirao je veliki broj spotova za zvijezde kao što su Madona, Bijonse, Dejvid Bouvi, Robi Vilijams, Kajli Minoug, Kris Kornel, Nju order....

Radio je i nekoliko epizoda serija "Okružen mrtvima" (The Walking Dead) i "Čista hemija" (Breaking Bad), ali ono što će vas vjerovatno najviše iznenaditi jeste da je imao veliki hit devedesetih.

Tada mu je umjetničko ime bilo Staka Bo i upravo je spot za njegov veliki hit "Here We Go" bio početak bavljenja režijom.

Osim što je glumačka postava gotovo besprijekorna, tvorci serije su veoma pazili da glumci budu što sličniji osobama koje glume, a svoj posao su odlično odradili, baš kao i šminkeri i kostimografi, prenosi Indeks.