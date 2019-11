"Srbadija" obilježava 120 godina postojanja i rada

U Srpskom crkveno pjevačkom društvu "Srbadija" vrijedno se radi. U toku su pripreme za veliki koncert, kojim će obilježiti 120 godina postojanja i rada.



Osim hora Srbadija, kojim će dirigovati majka i kćerka, Desanka i Jelena Trakilović, publici će se predstaviti i dugogodišnji prijatelji ovog društva i prvaci opere u Oslu, Beogradu i Novom Sadu, kao i Ansambl "Bisernica" iz Bijeljine.



"Pa mi ne stajemo nikad sa pripremama, uvijek ima nešto, tokom cijele godine ne pravimo nikako pauzu, to su ustaljene naše probe. Četvrtkom i nedeljom u centru za kulturu, svi naši članovi se vrlo raduju toj našoj proslavi jubileja i eto odmah poslije toga se spremamo za festival u Sloveniji, tako da za nas nema odmora", rekla je Jelena Trakilović, dirigent hora "Srbadija".

Neopisivo velika ljubav prema muzici, predan rad, disciplina i posvećenost, siguran su recept za velike uspjehe, koje već godinama ispisuje Srpsko crkveno pjevačko društvo "Srbadija". Već decenijama na svjetskoj horskoj sceni na najbolji način predstavlja Republiku Srpsku i Bijeljinu.

"Srbadija iza sebe ima na stotine nagrada i priznanja. E sada, šta bi tu moglo da se istakne, meni je sve to mnogo, mnogo drago, zato što je stvarno srcem stvarano i zato što su se ta djeca okupljala na jedan fin i kvalitetan način, bez prisiljavanja. To su društva gdje djeca, dosta mladi ljudi, oni se ne rukovode time da će dobiti bolju ocjenu, da će dobiti privilegiju, nego prosto odabrana djeca, koja to žele koja to vole, dolazila su tu, tako da sam ostvarila velike, velike rezultate", istakla je Desanka Trakilović, dirigent hora "Srbadija".



"U mom dosadašnjem radu dosta je bilo nagrada. Ja sam prvi put izašla na svjetsku scenu sa nekih 17 godina, kada sam upisala fakultet, tad mi je mama ukazala to povjerenje da mi da priliku da dirigujem jednu kompoziciju na takmičenju i možda ću pamtiti taj naš nastup u Budimpešti kada smo bili apsolutni pobjednici u obje kategorije u koje smo se pojavili. Te dvije nagrade, te dvije zlatne medalje su mi najznačajnije i možda, bih mogla da izdvojim proteklih godina, možda takmičenje u Barseloni, gdje smo pokupili takođe dvije zlatne medalje, eto to je meni nekako bilo najznačajnije jer sam ja bila najispunjenija njihovim pjevanjem u tom trenutku i za mene je to bio najbolji zvuk", naglasila je Jelena Trakilović, dirigent hora "Srbadija".

Oni koji su u ovom horu od samih njegovih početaka svjedoci su da od svog ponovnog osnivanja, 92. godine bilježi konstantan porast kvaliteta u svom izvođenju o čemu svjedoče brojne nagrade. Stevan Čukić koji je u ovom sastavu od svoje devete godine, kaže da je za njega "Srbadija" postala sastavni dio života bez kog ne bi mogao da zamisli kako bi funkionisao.

"Svaki nastup za mene nosi neku posebnu draž, da ne govorim o takmičenjima, gdje je tu odgovornost još veća, obzirom da u najvećem broju slučajeva do sada smo bili jedini predstavnici RS, BiH a nekad i regiona, na međunarodnoj svjetskog sceni, tako da znači mnogo. Pored toga što zahtjeva mnogo truda i obaveza, dozvoljava nam da posjetimo druge gradove, da upoznamo druge horove, što je veoma značajno, ali da stičemo tu neku praksu javnog nastupa, timskog rada", istakao je Stevan Čukić, član hora "Srbadija".

Srbadija danas broji 80 članova velikog mješovitog hora koji čine uglavnom srednjoškolci i studenati, a isto toliko mališana, uzrasta od 4 do 14 godina, stiče osnovna znanja iz muzičke kulture i pjevanja u malom horu.