Sokolac: Izložba starih fotografija grada

Sokoca koga više nema danas su se mnogi prisjetili na starim fotografijama koje su prezentovane u okviru izložbe koju je priredio autor, Marin Cvijetić. Predstavio je samo dio svoje bogate kolekcije.

"Na ovim fotografijama možete da vidite Sokolac, možete da vidite moje prijatelje, rodbinu prijatelja, školske drugove koji su živjeli u tom vremenu od 1972. do 1977. godine",

istakao je Marin Cvijetić, autor izložbe.

Fotografije su oduševile posjetioce. Mnogi su zaboravili, a neki i nisu znali, kako su varošica i njeni stanovnici nekada izgledala.

"U to doba bilo je malo fotoaparata, ali mi smo zahvaljujići Marinu svaki skoro trenutak od bježanja sa časova do pošumljavanja bilježili na taj način skupljajući se oko Marina, a on je te naše poteze ovjekovječio".

"Bogat je onaj čovjek koji je ima foto aparat i koji je svaki slobodan trenutak neznajući da nas slika i ovo sve što je sakupio ovo je jedno bogastvo ne samo za Sokolac nego i za širu zajednicu", istakli su posjetioci izložbe.

Autor izložbe kaže - ono što je na fotografijama ostaje da živi vječno.