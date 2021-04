Snežana Savić otkrila kako se pripremala za ulogu Jovanke Broz

Snimanje igrano-dokumetarne serije "Jovanka Broz i tajne službe", koja će biti prikazana na RTS-u, je nedavno snimljena.



Ulogu Jovanke Broz igraće, kao što je poznato, Snežana Savić, a glumica je gostujući u emisiji "Beogradska hronika" otrkila zašto je Jovanka toliko intrigantna kao ličnost.

"Ona je sama došla do te spoznaje da treba da se povuče i da treba da živi u samoizolaciji, jer je shvatila da je tako najbolje za nju. Ali do kraja života je ostala odana Titu i toj njihovoj ljubavi. Vrlo odana i vjerna iako postoje priče, a i ona sama govori o tome, da su joj namjestili, da su je izdali i odvojili od Tita Dolanc i Ljubičić u godinama kada je on već bio dosta star", rekla je Snežana.

Glumica je objasnila kako se pripremala za lik Jovanke Broz. Naime, ona je priznala da je to zahtjevalo dosta istraživanja.

"Ono što sam ja mogla između redova da pročitam je da je ona bila izuzetno jaka žena, da se sama povukla ne želeći da pravi velike ekscese iako je po karakteru bila dosta temperamentna žena. Umjela je da se posvađa, umjela je da naljuti mnoge generale i da im odbrusi jer nisu bili iskreni prema Titu, po njenom mišljenju", rekla je Snežana Savić.

U seriji "Jovanka Broz i tajne službe" ulogu Tita tumači Nebojša Dugalić, Rankovića Gordan Kičić, Vladimira Bakarića Svetozar Cvetković, Stevu Krajačića Bojan Žirović, generala Miškovića Aleksandar Srećković i mnogi drugi. Snežana je odala da je sjajan bio Dragan Vujić Vujke u ulozi Staneta Dolanca.

"Pokušavala sam da prodrem u nju i u smislu dijalekta, pokreta. Često je malo govorila ijekavski, malo ekavski. Malo se mazila kada je govorila. Pokušala sam u tom glumačkom smislu da tu melodiju malo uhvatim da ne budem neki drugi lik koji sam odigrala, posebno u ovoj kući, a to je i veliki glumački izazov i to ne samo izazov, nego i odgovornost, jer mi smo ipak savremenici tog vremena i ja sam recitovala Titu za njegov rođendan u Domu sindikata. Imam fizičke predispozicije za ovu ulogu, što je očigledno i nije trebalo puno da se radi na maski, ali to nije dovoljno za dobro odigranu ulogu", rekla je Snežana Savić, prenosi Telegraf.