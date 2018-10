Smijeh i muk na premijeri "Taximetra"

Deseti Međunarodni festival glumca "Zaplet 10" počeo je u subotu uveče izvođenjem predstave "Taximetar" u banjalučkom Gradskom pozorištu "Jazavac".

"Taximetar", koji je potresao, ali i nasmijao brojnu publiku, nije u takmičarskom dijelu "Zapleta 10", ali će uskoro biti na repertoaru "Jazavca".

Aleksandar Runjić, koji je proglašen glumcem večeri, a koji u ovom komadu igra mnoštvo uloga, ističe da je upoznat sa problemima likova u predstavi jer su to oni isti problemi sa kojima se suočavamo svakodnevno.

"Neki problemi ovih likova su mi bliži. Imam mnogo drugara koji su otišli iz zemlje i oni su mi pomogli u gradnji likova. Oni su bili dobro ogledalo za ovaj komad", rekao je Runjić.

Njegov kolega Željko Stjepanović, koji igra taksistu, izrazio je zadovoljstvo što je Goran Vojnović, tekstopisac ovog komada, bio prisutan na premijernom izvođenju, navodeći da je napisao veoma dirljiv tekst.

"To je za glumca najljepše. Ono što mi je drago jeste da je "Jazavac" uvrstio tu predstavu u svoj repertoar, na kojem će biti od novembra", rekao je Stjepanović i dodao da je jako zadovoljan saradnjom sa rediteljem Slobodanom Perišićem.

Banjalučki glumac govorio je i o situaciji u našoj zemlji, iz koje, kako je kazao, nažalost svi želimo da pobjegnemo.

"Mi se mirimo s tim, ali ne pokušavamo to da promijenimo i pozorište oslikava tu sliku. Nekad se govorilo za nešto nestvarno da je "kao na filmu", ali izgleda da se nama u životu dešavaju mnogo gore stvari nego na filmu. Čini mi se da je zadatak pozorišta u budućnosti da se pokuša suočiti s tim problemom, inače će nas ovdje biti šaka jada", rekao je Stjepanović.

Perišić je istakao da se ova predstava bavi problemima ne samo naših ljudi, već i ostalih naroda.

"Mislim da to nije samo naš problem... Nemoguće da se ne osjeti jer nakon svih mi smo ljudi ovog vremena i trenutka i mi ne možemo da se distanciramo od toga, a to utiče i na mene i na publiku i na glumce. To i jeste suština pozorišta - da govori o vremenu i temama kojima se bavimo", rekao je Perišić.

Tekstopisac komada Goran Vojnović istakao je da je ova predstava nastala u pozorištu sličnom "Jazavcu".

"Do mene su došli s izrađenom idejom i formom i da bi to morala da bude komedija, ali da bi govorili o nekim ozbiljnim temama", otkrio je Vojnović.

Komad "Taximetar" je nastao u Sloveniji, a svoje izvođenje je imao u Ljubljani i Zagrebu. Banjaluka je treći grad koji je postavio ovu predstavu.

U nastavku festivala "Zaplet" publika će moći da pogleda pet odličnih komada. Sinoć je trebalo da bude odigran komad "Doni Dark" Teatra komedije iz Skoplja, dok je za večeras najavljena predstava "Dvoje" teatra "Exit" iz Zagreba.