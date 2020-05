Slikar Drago Mihić stvara i izlaže u neobičnom ateljeu

Ako su vas noge nekada odvele do najpoznatijeg banjalučkog izletišta Banj brda, gotovo na samom vrhu morali ste primijetiti sijedog gospodina sa kistom u ruci, okruženog slikama.



To je Drago Mihić koji se čitav život bavi slikarstvom, a već deceniju umjetnička djela izlaže u šumi, u improvizovanoj galeriji na otvorenom. Naslikao je oko 1.000 slika, a sve ih je, priča, stvorio u prirodi.

"Ovaj rad se odvija u dva prostora. Dolje mi je atelje, a ovo mi je ovdje izložbeni prostor. Ovdje stane oko 50 – 60 slika, što velikih što malih, raznih tema. Posebno na čemu sam radio je uređenje ovih zidova, to je sve praktično živa ograda, to su sve sadnice koje formiraju živu ogradu", priča Drago Mihić.

Kroz godine na platnu je počeo prikazivati različite motive. Danas se prisjetio onoga što je naslikao prije tri decenije, a za šta je inspiraciju našao u Hladnom ratu Istoka i Zapada.

"To je slika iz jednog opusa koji sam radio i moja prva samostalna izložba je bila ta tema. To je opus od 25 slika i to je bilo vrijeme kad ste mladi i kada ste umjetnost doživljavali na jedan originalniji način", istakao je Mihić.

Drago je po profesiji tokar, ali po izboru slikar koji je do sada održao četiri samostalne izložbe. Prva je bila "Noćnici" 1982. godine, a više puta je kolektivno izlagao u bivšoj Jugoslaviji i inostranstvu.

Uz cvrkut ptica, zvuke klasične muzike, daleko od užurbanosti gradskog života, na putu prema Banj brdu, nalazi se ovoj atelje u prirodi. Idući put kada budete prolazili ovim dijelom svakako svratite, jer zaista imate šta i da vidite.