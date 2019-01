Skandinavska premijera filma “Granice kiše”

U petak 25. januara otvara se Filmski festival u Geteborgu, vodeći filmski festival u Nordijskim zemljama, na kojem će biti prikazan i dugometražni igrani film iz Republike Srpske "Granice kiše". Na festivalu koji će trajati deset dana biće prikazano 450 filmova iz 80 zemalja, a festival očekuje do 160,000 posjetilaca. Ovaj najveći filmski festival u Skandinaviji je ove godine kao jedini dugometražni igrani film iz regiona izabrao "Granice kiše", koje će biti prikazane u okviru programa "Novi glasovi".

Film "Granice kiše", autora Nikole Mijovića i Vlastimira Sudara, imao je svoju svjetsku premijeru u avgustu prošle godine na filmskom festivalu u Montrealu, i do kraja 2018. godine je prikazan na ukupno 13. festivala, na kojima je osvojio četiri nagrade. Film je svoju premijeru u Republici Srpskoj imao na otvaranju festivala Prvi kadar u Istočnom Sarajevu, a potom je prikazan u Zvorniku. U regionu je film imao premijere na značajnim festivalima u Beogradu, Podgorici, Skopju i Nišu, a u svijetu je pored Kanade već prikazan u Engleskoj, Rusiji i Njemačkoj. Film bi se mogao naći u distribuciji u kasno proljeće ove godine.

Film "Granice kiše" je ko-produkcija Republike Srpske sa Crnom Gorom, a kao manjinski ko-producenti učestvovali su i Srbija, Švedska i Velika Britanija. Radnja je smještena u danas napuštena sela na granici Hercegovine i Crne Gore, u blizini granice sa Hrvatskom. Glavna junakinja Jagoda stiže iz grada da posjeti rodbinu i sprema ispite, a njeno prisustvo donosi promjene i nadu svima koje sretne, razotkrivajući sve naše svakodnevne strahove, predrasude i netrpeljivost prema drugačijem.

U ovoj priči o ljubavi i nadi glavne uloge tumače mladi glumci Kristina Stevović, Vahidin Prelić i Robert Budak, a po prvi put na filmu se pojavljuju dječaci iz Trebinja – Nedjeljko Milović i Ognjen Vujović. Jedan od autora filma, Vlastimir Sudar, je ovim povodom izjavio: "Presretni smo da film nastavlja da putuje po svijetu i da ova topla priča tamo nosi neku drugačiju sliku našeg regiona od one koje su već dugo nametali mediji. Nadamo se će film naići na dobar prijem kod publike u Švedskoj, kao što je to bio i slučaj na festivalima do sada."