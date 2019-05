Sedmica aktivnosti u Narodnoj biblioteci "Ćirilo i Metodije"

Narodna biblioteka "Ćirilo i Metodije" iz Prijedora nizom aktivnosti tokom iduće sedmice obilježiće 24. maj, Svetog Ćirila i Metodija, najavljeno je iz ove ustanove.

LJubiteljima knjige Biblioteka tradicionalno poklanja besplatno učlanjenje povodom svoga dana i slave, i to od ponedjeljka, 20. maja, do četvrtka, 23. maja, od 8.00 do 15.00 časova.

Dodjela priznanja najaktivnijim čitaocima u 2018. godini najavljena je za ponedjeljak, 20. maja, u 11.00 časova u Gradskoj čitaonici.

Izložba umjetničkih slika zavičajne zbirke ove biblioteke biće otvorena u njenim prostorijama u utorak, 21. maja, u 19.00 časova.

Za srijedu, 22. maja, u 19.00 časova u Gradskoj čitaonici zakazani su 15. Majski susreti mladih pjesnika.

Prijedorska biblioteka u prošloj godini imala je 1.615 članova i knjižni fond od 66.000 bibliotečkih jedinica. Evidentirano je 22.631 iznajmljivanje knjiga na odjeljenju za odrasle, a 7.610 na dječijem odjeljenju.