Riječi Isidore Bjelice slamaju dušu: "Trebalo je da umrem u proljeće 2013."

Isidora Bjelica napustila nas je danas, u 52. godini života, a o svojoj bolesti javno je govorila.

Isidora je umrla u stanu njenih roditelja na Novom Beogradu.

Ona se jednom prilikom prisjetila svega što ju je bilo zadesilo zbog borbe sa karcinomom.

– Trebalo je da umrem u proljeće 2013, samo zahvaljujući mojoj prijateljici dr Dušici otkrili su mi kancer na lijevom jajniku veličine deset cm koji je već metastazirao. Loša prognoza od 6 do 8 mjeseci života. Ja sam izdržala cijele četiri godine. Ovo vam, da pogrešno ne pomislite pišem iz očaja a ne da bi se pohvalila ako ste tako pomislili. Naprotiv žalim iz dubine duše što sam uprkos svemu ovoliko izdržala. Da sam umrla na vrijeme, ne bih saznala za mnoge izdaje, žalili bi me od srca svi koji su tvrdili da su mi prijatelji, a bilo ih je jako jako mnogo… Ne bih prošla sve teške terapije i još teže izdaje, obmane i laži, ne bih doživjela da me čak optuže da sam izmislila bolest i šta sve već ne, djeci bi bilo teško ali bar im ne bih rasprodala svu imovinu da još malo produžim život i ne bi nesrećni odrastali po bolnicama i gledali me u strašnom stanju gdje se gubi svaki ljudski dignitet – govorila je Isidora o svojoj bolesti tada.