Restauraciju Rembrantovog remek-djela ćete moći pratiti onlajn

Remek-djelo, nastalo 1642. godine, postavljeno je u posebno dizajniranu staklenu komoru tako da se i dalje može vidjeti, ali i pratiti rad konzervatora i restauratora. Radovi na restauraciji biće direktno emitovani i onlajn.

Slika Noćna straža smatra se najambicioznijim Rembrantovim radom i pod ovim imenom je poznata od 18. vijeka mada je njen pravi naziv Kompanija kapetana Fransa Baninka Koka i poručnika Vilem van Rujtenburha se sprema za izlazak. Nju je naručio gradonačelnik i vođa građanske straže u Amsterdamu, Frans Banink Kok, koji je želio grupni portret svoje milicije.

Slika je visoka skoro četiri metra i široka četiri i po, a teška 337 kilograma. Pored toga što je poznata po svojoj veličini, mada je originalna bila još veća, slika je poznata i po veoma dramatičnom osvjetljenju i pokretu.

Stručnjaci u amsterdamskom Rejksmuzeumu su zabrinuti da će upravo u pogledu osvjetljenja doći do dramatičnih promjena kod ovog remek-djela, ukazujući na primjer posvjetljavanja figure malog psa koja se vidi na slici.

Today #operationnightwatch has officially started at the Rijksmuseum. It will be the biggest and most wide-ranging research and conservation project in the history of Rembrandt’s masterpiece. https://t.co/EQML8Q7IPc pic.twitter.com/4jQlKiuUKj

