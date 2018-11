Promovisane knjige mitropolita Amfilohija i prevodi Njegoševih djela

U programu književne manifestacije "Njegoševi dani", u Knjižari Matice srpske u Podgorici promovisane su knjige Njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija "Sveti Petar Drugi - cetinjski pustinjak i lovćenski tajnovidac" i prevoda Njegoševih djela na ruski, rumunski i bugarski jezik.



Mitropolit Amfilohije rekao je da je ova knjiga žitije, uglavnom, zasnovano na Njegoševoj knjizi "Luča mikrokozma", navodeći da nema nikakve sumnje da je Petar Drugi lovćenski tajnovidac svetitelj, kao i da je savremeniji danas u ovom, nego u svom vremenu.

"U jednom njegovom pismu, koje je napisao svom prijatelju Tršćaninu, on sebe naziva mučenikom dva protivna uragana, azijatskoga i evropejskoga, i negdje dublje gledano on je to bio i ostao i danas. A i mi danas ovdje živeći u vremenu, evo smo mučenici između ta dva ista uragana", rekao je mitropolit Amfilohije.

Mitropolit je istakao da je vladika Rade doživio istorijsku tragičnu realnost.

"Petar Drugi Petrović Njegoš jeste pjesnik, ali njegova poezija je zaista najdublji doživljaj sebe samoga i svega onoga što nosi čovjek u svojoj prirodi", naveo je mitropolit.

Prema njegovim riječima, Njegoš je zaista tajnovidac, Bogovidac, čovjekovidac, zlovidac.

"On se potpuno predaje, i ovdje u životu i u upokojenju, i poslije smrti, u ruke Božije, tako je duboka, nepokolebljiva Njegoševa vjera. Dobro je što se vraćamo njemu, a kroz njega i sebi i Bogu", istakao je vladika.

Knjiga mitropolita Amfilohija "Sveti Petar Drugi - cetinjski pustinjak i lovćenski tajnovidac" dobitnik je nagrade "Marko Miljanov" Udruženja književnika Crne Gore.

Ilija Ilja Čislov koji je prevao Njegoševu knjigu "Luča mikrokozma" na ruski jezik rekao je da je, prilikom prevođenja, najviše vodio računa o jeziku, o Njegoševom stihu, jer je svaki njegov stih postao narodni aforizam.

Ljubica Rajkić prevodilac "Luče mikrokozma" na rumunski jezik rekla je da je prevoditi "Luču" sa Njegoševog vanvremenskog jezika više nego zahtjevno.

Andrej Romanov koji je preveo "Gorski vijenac" na bugarski jezik, istakao je da mu je to bila životna misija i da je osam godina radio na prevodu.

"Srbi moraju u svemu da budu jedinstveni, kako zbog njih samih, tako i zbog dušmana", poručio je Romanov.

Izdavači prevoda "Luče mikrokozma" su Eparhija budimljansko-nikšićka, književno društvo "Njegoš" i "Štampar Makarije".

Manifestacija "Njegoševi dani" počela je juče svetom arhijerejskom liturgijom koju je u Cetinjskom manastiru služio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.

Program manifestacije, koja će trajati do sutra, održava se na Cetinju, Podgorici, Baru i Nikšiću.

Organizatori manifestacije su Udruženje književnika Crne Gore, Književno društvo "Njegoš" i Nevladina organizacija "Njegoševe večeri poezije".

Petar Drugi Petrović Njegoš rođen je na današnji dan 1813. godine, bio je duhovni i svjetovni vladar Crne Gore, te jedan od najvećih crnogorskih i srpskih pjesnika i filozofa.