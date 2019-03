Promovisane knjige Mihajla Orlovića

Knjige Mihajla Orlovića "Upoznaj svoje zidove" i "Škola prosjaka" predstavljene su večeras u Šamcu.

Orlović je rekao da su knjige objavljene prošle godine i da su naišle na zanimljiv odjek kod čitalaca što je rijetkost.

"Promocija je način da se lakše dođe do čitaoca, jer je u masovnim medijima teško doći do prostora", dodao je Orlović, koji je do sada izdao 22 knjige.

Promocija je održana u organizaciji šamačke "Prosvjeta" čiji predsjednik Dušan Јovanović ističe da su poslije dužeg vremena organozovali ovo književno veče.

"Drago mi je što smo domaćini, jer je poznati novinar, publicista i pisac Mihajlo Orlović treći po redu dobitnik prve nagrade za kratku priču koju je organizvala "Prosvjeta", kaže Јovanović.