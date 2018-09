Promovisana knjiga "Školstvo Prijedora kroz istoriju"

U prijedorskom Muzeju Kozare večeras je promovisana knjiga Dragomira Rade Šurlana "Školstvo Prijedora kroz istoriju" u kojoj je obuhvaćen period od 1835. do 1945. godine.

Jedan od recenzenata Milenko Radivojac rekao je da je ova knjiga svjedočanstvo o razvoju školstva u gradu - od osnivanja Prve srpske osnovne škole 1835. godine, preko Državne škole u čijoj zgradi se danas nalazi Muzej Kozare.

"Ova priča me je oduševila jer autor, kao iskusni pedagog, uvodi čitaoca od hijeroglifa u glavnu temu školstvo u ovoj knjizi na kojoj je radio 15 godina. Na vidjelo je iznio o svim školama - kad su se pojavile, ko su bili prvi učitelji za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, Kraljevine SHS, za vrijeme Drugog svjetskog rata, sve do 1945. godine. Sve je to propraćeno brojnim fotografijama i podacima, dižući učitelja na pijedestal", rekao je Radivojac.

Drugi recenzent knjige Pero Gvero, koji je svoj osvrt na ovu knjigu naslovio "Učiteljima s poštovanjem i ljubavlju", rekao je da je Šurlan podigao spomenik učiteljima koji su, u ono vrijeme, radili u veoma teškim uslovima.

Šurlanov sin Rade rekao je da je, zbog zdravstvenih problema, autor bio spriječen da prisustvuje promociji ove knjige kojoj je posvetio cijeli život.

"On je skoro 40 godina radio u prosvjeti, a odlaskom u penziju otkrio je još jedan talenat - sklonost ka pisanju. Odlučio je da napiše istorijsko djelo o školstvu na području grada Prijedora do Drugog svjetskog rata", rekao je Šurlan.

Dragomir Rade Šurlan iza sebe ima objavljenu zbirku poezije.

Knjiga "Školstvo Prijedora kroz istoriju" predstavlja četvrti izdavački poduhvat prijedorske Narodne biblioteke "Ćirilo i Metodije", a sredstva je obezbijedila Gradska uprava.