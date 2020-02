Projekat: Omnibusi mladih dramaturga iz EU i BiH

Konzorcijum kojeg čine Banjalučko studentsko pozorište i AAP-ELECTRONIC iz Banje Luke pokreće projekat pod nazivom “Omnibus of young dramaturgs from EU and BIH” kojeg u potpunosti finansira Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini/Specijalni predstavnik EU u BIH, kako bi povezali studente, publiku, institucije kulture i medije u cilju promovisanja kreativnog stvaralaštva mladih dramaturga iz čitave Evropske unije i Bosne i Hercegovine.

Projekat ima za cilj da podstakne studente na kreativno stvaralaštvo, promišljanje i formiranje vlastitih stavova, a ne pasivno prihvatanje "serviranih" informacija, kao i uviđanje da se kroz evropsko zajedništvo i njegovanje evropskih vrijednosti postižu najbolji i najkreativniji rezultati. U prethodnom periodu, članovi projektnog tima na čijem čelu je Aleksandar Pejaković izvršili su temeljna istraživanja najperspektivnijih evropskih dramaturga i studenata dramaturgije sa akademija umjetnosti u Bosni u Hercegovini. Prilikom samog odabira evropskih dramaturga članovi komisije vodili su se odgovarajućim umjetničkim i drugim kriterijumima koji su od značaja za ovaj projekat. Tako se prilikom selekcije istih vodilo računa da u konačnom spisku dramaturga postoji adekvatna raznovrsnost u pogledu jezičkog područja sa kojeg dolaze, što veći kulturni diverzitet što će biti od velikog značaja u fazama projekta koje dalje slijede. Takođe u proteklom periodu započet je rad na adaptaciji prostora Podrum scene u Gospodskoj ulici, gdje su izvršene sve neopodne izrade zahtjevnih i složenih kubusnih konstrukcija, kao i postavljanje specijalnih scenskih elemenata koji će moći da budu u funkciji besprijekornog izvođenja predstava sa repertoara projekta „Omnibusi mladih dramturga iz EU i BIH“. U ovoj početnoj fazi naravno, nije bilo moguće predvidjeti sve scenografske elemente koji će biti neophodni za realizaciju predstava, ali je tim BSP-a u saradnji sa profesionalcima iz ove oblasti napravio nacrt onih elemenata koji će biti iskoristljivi u više predloženih predstava i radionica. Radi se o djelovima scenografije koji su univerzalno iskoristljivi, ali nisu u fundusu BSP-a ili su dotrajali. Uz izradu multifunkcionlane scenografije takođe su izvršene i potrebne nabavke rasvjetne i ostale specijalne opreme, a sve zahvaljujući našem partneru AAP-ELECTRONIC-u koji je vodeća firma u Banjaluci za projektovanje audio, svjetlosnih i video sistema. Osim neophodnih tehničkih pripRema u prethodnom periodu sarađivali smo i sa lokalnim dizajnerskim agencijama, a koja su zajedno sa našim timom razrađivala vizual kompletnog projekta. Banjalučko studentsko pozorište veoma ozbiljno shvata vidljivost projekta u svim njegovim fazama, tako da je pripremna faza iskorištena za strateško planiranje vidljivosti kroz cjelokupan projekat, a počevši od vizuelnog identiteta za koji su se svi u timu složili da treba da sadrži samo tri boje, a to su boje zastave Evropske unije i zastave Bosne i Hercegovine: plava, bijela i žuta. U skladu sa odredbama ugovora broj EEAS-DELBIHS-SER-DIR-2019-15 kojeg je Konzorcijum Banjalučkog studentskog pozorišta i AAP-ELECTRONIC zaključio sa Delgacijom EU u BIH, projekat je osmišljen da se realizuje u pet faza i to: I – Priprema plana implementacije projekta II – Organizacija radionica koje će omogućiti održavanje instant pozorišnih predstava u roku od 24 časa na sceni Banjalučkog studentskog pozorišta III – Izložba fotografija kako u Banjaluci tako i nekoliko bosanskohercegovačkih gradova; IV – Izrada publikacije dramskih djela mladih autora EU i BIH nastalih u okviru projekta V – Evaluacija efekata projekta Plan izvođenja predstava i radionica (ukupno 20) vezuje se za početke godišnjih doba, dakle 21. mart, 21. jun, 23. septembar i 21. decembar 2020. godine, gdje se jasno vidi da je projekat zamišljen u formi mini festivala. Svečano otvaranje planirano je da bude 21. marta 2020. godine uz direktan televizijski prenos ne jednoj od televizija iz Bosne i Hercegovine, te live stream putem društvenih mreža. Svečano zatvaranje biće upriličeno 22. decembra, takođe u Podrum sceni u Gospodskoj ulici u Banoj Luci.