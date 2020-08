Producenti filma "Košare": Sve pare idu žrtvama

Sav profit od bioskopskih projekcija filma "Košare", producentska kuća "Omega" doniraće porodicama boraca i preživjelim borcima sa Košara. Ovim gestom Vladan Anđelković i Nemanja Mićić, vodeći ljudi iz te produkcijske kuće, odgovaraju na spekulacije koje je na društvenim mrežama pokrenuo reditelj Balša Đogo.

Istovremeno, producenti odgovorno tvrde da će film i serija o srpskim junacima biti takvi da veličaju patriotski čin srpskih boraca, osnažuju njihovo herojstvo, i da će vjerodostojno prenijeti sve što se dešavalo u karauli 1999. godine.

"Novi scenario će odobriti odbor sastavljen od boraca sa Košara, jer oni znaju šta se desilo i kako je borba izgledala i samo oni mogu da kažu da li je nešto dobro ili ne", napominje Vladan Anđelković, koji je prije osnivanja "Omega produkcije" bio generalni direktor četiri televizije u Srbiji, Crnoj Gori i Sloveniji.

"Mi ovaj projekat ne radimo zbog novca i zarade, on je za sve nas nešto sveto, nešto što nema cenu. Svi smo mi u službi događaja na Košarama, koji je iznad nas. Zato je potrebno da napravimo nešto vredno i kvalitetno što će biti spomenik u formi video-zapisa, posvećen našim borcima iz ove bitke, a garantujemo da će krajnji rezultat biti upravo takav, bez obzira na to ko je reditelj, ili ko su drugi članovi tima. Dokaz naše posvećenosti ovom projektu je i odluka da doniramo naš kompletan profit od bioskopskih projekcija porodicama boraca sa Košara i preživelim borcima, o čemu nismo želeli javno da govorimo, ali su nas na to navele optužbe Balše Đoga, koji je želeo da nas privatno i profesionalno diskredituje, nakon što smo otvoreno izrazili nezadovoljstvo njegovim radom. Zbog optužbi iznetih na naš račun, pokrenut je postupak kojim će se nadalje baviti advokati", rekao je Vladan Anđelković, prenose "Novosti".

"Košare" su osmišljene 2015. godine u kancelariji Omega Production. Nemanja Mićić je tada razgovarao sa grupom poznanika, među kojima je bio glumac Jakov Jeftović, učesnici bitke na Košarama, i potpukovnik Dragutin Dimčevski koji je odlikovan za herojstvo i vješto komandovanje 53. graničnim bataljonom tokom bitke, i došao na ideju da snimi film o Košarama. Još tada su počeli da razrađuju tu temu.

"Dakle, od tada je Nemanja počeo da traži način kako da se prikupe finansije da se snimi jedan ovakav projekat, i idejni tvorac filma i serije je Omega produkcija, i srećom uspeli smo zajedno da sve pripremimo i organizujemo na pravi način", objašnjava Anđelković.

Producent Nemanja Mićić, koji se poslednjih 20 godina bavi produkcijom nakon što je završio Fakultet dramskih umetnosti, objašnjava da su prvi problemi sa rediteljem nastali oko njegovog probijanja rokova.

"Balšu smo odabrali jer poznaje ratnu tematiku, bio je učesnik ratova i smatrali smo da može da uradi ovaj veliki projekat, iako je ovo bio prvi put da ga neko samostalno angažuje kao reditelja filma, uglavnom je bio pomoćnik. Mi nismo u tome videli prepreku, već naprotiv, razumeli smo da će on želeti ovim projektom da se dokaže u svim segmentima rada i da pokaže koliko zna. Upoznali smo se, vrlo brzo dogovorili i pridružio nam se u timu", kaže Mićić.

On je kazao da su prvi problemi nastali jer nisu na vijreme dobili scenario.

"Đogo je prilagođavao scenario Đorđa Milosavljevića, slao je stalno nove verzije. Nismo dobijali finalnu verziju kako bismo mogli blagovremeno da organizujemo snimanje. To se odrazilo i napravilo novi problem - a to je pravljenje plana snimanja. Naš budžet nije neograničen i da bismo projekat završili i uradili maksimalno profesionalno, moramo isto tako planirati i troškove. Oni, naravno, rastu kada se puno improvizuje, kada se radi u zadnji čas, i to jednostavno čitav projekat dovodi u problem. Đogo je i taj plan prolongirao", naveo je Mićić.